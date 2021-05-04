1000 пар поддельной обуви изъято из оборота в Екатеринбурге

1000 пар поддельной обуви изъято из оборота в Екатеринбурге
1000 пар поддельной обуви изъято из оборота в Екатеринбурге
Сегодня, 12:21ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники в ходе совместного рейда со специалистами Роспотребнадзора изъяли в одной из торговых точек Екатеринбурга обувь без маркировки из Китая.

Проверка проводилась в отношении обуви иностранного производства, выставленной на продажу в торговом зале одной из торговых точек в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Обязательная маркировка отсутствовала на тысяче пар спортивной и повседневной обуви, изготовленной в Китае. Законность ввоза товара на территорию страны владелец торговой точки подтвердить не смог, отметил начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

Немаркированная обувь была изъята и арестована сотрудниками Роспотребнадзора.

Владельцу торговой точки предстоит ответить перед законом в рамках возбужденного в отношении него административного дела по факту реализации не территории страны немаркированной продукции.

Бизнесмену грозит не только штраф, но и конфискация незаконной продукции, отметили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
магазиныРоспотребнадзоробществотаможенникиобувь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы