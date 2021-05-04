1000 пар поддельной обуви изъято из оборота в Екатеринбурге

Уральские таможенники в ходе совместного рейда со специалистами Роспотребнадзора изъяли в одной из торговых точек Екатеринбурга обувь без маркировки из Китая.

Проверка проводилась в отношении обуви иностранного производства, выставленной на продажу в торговом зале одной из торговых точек в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. Обязательная маркировка отсутствовала на тысяче пар спортивной и повседневной обуви, изготовленной в Китае. Законность ввоза товара на территорию страны владелец торговой точки подтвердить не смог, отметил начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов. Немаркированная обувь была изъята и арестована сотрудниками Роспотребнадзора. Владельцу торговой точки предстоит ответить перед законом в рамках возбужденного в отношении него административного дела по факту реализации не территории страны немаркированной продукции. Бизнесмену грозит не только штраф, но и конфискация незаконной продукции, отметили в ведомстве. Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. За продажу нелегального алкоголя жителю Екатеринбурга грозит до 6 лет тюрьмы

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