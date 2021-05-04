8 тысяч саженцев ели посажено в Свердловской области

8 тысяч саженцев ели посажено в Свердловской области
8 тысяч саженцев ели посажено в Свердловской области
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Сергей Мещеряков/РусКлиматФонд
1 мая, в День весны и труда 8 тысяч саженцев ели посадили недалеко от поселка Красный Маяк Свердловской области в рамках акции «Сад мира».

Молодой ельник появился в лесах Богдановиченского района благодаря совместным усилиям лесной службы, организациям и участникам международной акции «Сад мира», посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает некоммерческая организация РусКлиматФонд.

Когда сажаешь лес своими руками, меняется отношение к нашим общим «зелёным легким». Хорошо, когда у молодежи есть желание проводить время с пользой. Их дети и внуки точно скажут им «Спасибо!» за это, отметил начальник отдела по использованию и воспроизводству лесов Департамента лесного хозяйства по УрФО Иван Поздеев.

Организаторы акции говорят, что высадить дерево в рамках акции и получить именной сертификат с указанием места и количества личных посадок, может любой желающий.

Напомним, победителей конкурса рисунков «Сад памяти», который проходит в городах России, пригласят всей семьей в июне в Брест, чтобы принять участие в посадке деревьев.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьвысадкаобществосаддеревья
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