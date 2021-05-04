Шашлык пожарил екатеринбуржец прямо на детской площадке

Екатеринбуржцы засняли на видео, как молодой человек установил мангал и пытался жарить мясо на шампурах прямо на детской площадке в ЖК «Хрустальные ключи». Об этом рассказали и поделились кадрами с места происшествия с пабликом «Инцидент Екатеринбург» очевидцы.
Любитель шашлыков не только отказывался прекратить незаконные действия, но и рьяно защищал мангал от прохожих, которые, судя по видео, в итоге вызвали полицию.
Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области полностью запрещено использование открытого огня. Соответствующий указ об установлении в регионе особого противопожарного режима подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.