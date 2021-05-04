Шашлык пожарил екатеринбуржец прямо на детской площадке

Установив мангал на территории детской площадки, несмотря на замечания соседей и сотрудников охраны, пожарил шашлык житель одного из дворов в Екатеринбурге.

Екатеринбуржцы засняли на видео, как молодой человек установил мангал и пытался жарить мясо на шампурах прямо на детской площадке в ЖК «Хрустальные ключи». Об этом рассказали и поделились кадрами с места происшествия с пабликом «Инцидент Екатеринбург» очевидцы. Любитель шашлыков не только отказывался прекратить незаконные действия, но и рьяно защищал мангал от прохожих, которые, судя по видео, в итоге вызвали полицию. Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте" Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области полностью запрещено использование открытого огня. Соответствующий указ об установлении в регионе особого противопожарного режима подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Использование открытого огня будет полностью запрещено в Свердловской области

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