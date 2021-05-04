В июне в Москве состоится I российский туристический форум «Путешествуй!»

С 11 по 13 июня в столице пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!». В рамках мероприятия будут представлены отечественные брендовые маршруты и новые форматы отдыха, которые получили наибольшую популярность в прошлом году.

Как сообщает gorod55.ru, в организации форума задействован Фонд Росконгресс, а также Ростуризм, ВДНХ и Русское географическое общество. Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, говорит о том, что отдых в пределах России сейчас пользуется такой же популярностью, как и заграничные курорты. Целью форума является популяризация российских курортов, полезный обмен опытом в сфере туризма и ознакомление с новыми удачными практиками. Стуглев подчеркивает, что на форуме будут присутствовать не только представители туристической сферы, но и чиновники, бизнесмены, блогеры. Планируется, что форум посетят более 30 тысяч участников. Руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ» Татьяна Анисимова отмечает, что форум неслучайно решено было проводить именно на выставке — участники смогут изучить семь тематических зон, посвященных теме внутреннего туризма. Анисимова также рассказала, что ВДНХ выступает одной из наиболее интересных площадок для туристов, ежегодно здесь бывают более 30 миллионов отдыхающих. В рамках форума здесь будут проходить мастер-классы, на которых все желающие смогут узнать, как создать эффективный маркетинговый продукт. Также запланированы встречи с тревел-блогерами. Благодаря интерактивным экспозициям можно будет узнать много нового про караванинг, кемпинг, глэмпинг, автотуризм и экопоходы. Помимо этого, организаторы мероприятия уделили внимание проектам в сфере гастрономического, образовательного и медицинского туризма. Уже сейчас россияне могут принять участие в нетривиальном творческом конкурсе, который проходит в социальных сетях. От участников требуется фото- или видеорепортаж о своем регионе, который необходимо разместить в соцсетях с соответствующими хештегами. Авторы самых интересных и неординарных проектов получат полезные для путешествий призы, а также возможность представлять свое творение на московском туристическом форуме. Заявки будут принимать до 1 июня, уровень присланных работ будут оценивать тревел-блогеры. Для участия в форуме нужно пройти регистрацию на rustravelforum.com. В жюри мероприятия войдут известные отечественные блогеры. Заявку можно отправить до 1 июня.

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