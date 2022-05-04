Надевший футболку с гербом Украины спортсмен в Екатеринбурге столкнулся с хейтом

Сам спортсмен рассказывает, что никого не хотел обидеть. Теперь он блокирует тех, кто негативит. Он отмечает, что фраза «Умри, мразь», это самое безобидное, что пишут люди. В самом посте он сделал акцент на свой результат, а не футболку, пишет Е1.
По словам организатора мероприятия Андрея Уткина, он не был в курсе о том, что спортсмен придет в такой футболке. По его словам уже за несколько секунд до старта Александр снял ветровку.
Мы, конечно, сразу сообщили, куда следует. Я не могу какую-то оценку делать, пусть это делают силовики. Наши старты вне политики. Такие поступки — полностью на совести участников, мы не можем их контролировать, их слишком много, говорит Уткин.
Однако среди жителей Екатеринбурга нашлись и те, кто заступился за молодого человека. Многие подчеркнули, что герб не является запрещенной символикой, а одежда с флагами разных стран есть у многих.
Другие уверены, что искать политический подтекст в этом поступке нет смысла, так как русские и украинцы не являются врагами.