Надевший футболку с гербом Украины спортсмен в Екатеринбурге столкнулся с хейтом

Спортсмен из Екатеринбурга Александр Антонов занял 2 место в забеге «Майская гроза», который прошел 2 мая. Он вышел на соревнование в футболке с гербом Украины и выложил фото в социальных сетях. За это на него обрушилась волна хейта.

Сам спортсмен рассказывает, что никого не хотел обидеть. Теперь он блокирует тех, кто негативит. Он отмечает, что фраза «Умри, мразь», это самое безобидное, что пишут люди. В самом посте он сделал акцент на свой результат, а не футболку, пишет Е1. По словам организатора мероприятия Андрея Уткина, он не был в курсе о том, что спортсмен придет в такой футболке. По его словам уже за несколько секунд до старта Александр снял ветровку. Мы, конечно, сразу сообщили, куда следует. Я не могу какую-то оценку делать, пусть это делают силовики. Наши старты вне политики. Такие поступки — полностью на совести участников, мы не можем их контролировать, их слишком много, говорит Уткин. Однако среди жителей Екатеринбурга нашлись и те, кто заступился за молодого человека. Многие подчеркнули, что герб не является запрещенной символикой, а одежда с флагами разных стран есть у многих. Другие уверены, что искать политический подтекст в этом поступке нет смысла, так как русские и украинцы не являются врагами.

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