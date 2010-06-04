Проект музея искусств г. Нижний Тагил получил грант на воплощение

Проект тагильчан «Солдаты. Soldiers. Soldaten…» признан лучшим в номинации «Технология музейной экспозиции», одной из самых многочисленных по количеству участников. Всего в конкурсе приняли участие 345 музеев России. Победителями стали 22 музейных проекта. Проект Владимира Кулака «Солдаты. Soldiers. Soldaten…» получил на реализацию 700 тысяч рублей. Экспозиция проекта объединит фотопортреты солдат разных стран, снятые в начале и в конце войны, жанровую фронтовую фотографию, копии документов, а также графику военных лет. В рамках выставки предусмотрена медиаинсталляция с оптическими эффектами. Как сообщает ntagil.org, тагильские музейщики уже приступили к воплощению проекта. Тагильчане смогут увидеть уникальную выставку примерно через год.