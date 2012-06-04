Гроза устанавливала свои порядки этой ночью в Нижнем Тагиле
Этой ночью многие тагильчане проснулись от грохота и вспышек. Ночная гроза наводила свои порядки на улицах города – кого-то оставила без электричества, а некоторым не давала уснуть.
Грозовые раскаты настолько сотрясали воздух, что около трех часов ночи тысячи автомобильных сигнализаций сработали в нескольких районах города. Как рассказали в городской диспетчерской службе, без электричества до утра оставалась часть Лебяжки. Также отключение произошло в промзоне на ЛЭП Депо-1 на Восточном шоссе. Там сейчас устраняют последствия ночной грозы.
Нижний Тагил не один в списке городов, где прошли грозы. В горной зоне Свердловской области выпало до 50% месячной нормы осадков – Висим, Невьянск, Краснотурьинск и Качканар. Между тем, синоптики Свердловского Гидрометцентра предупреждают о повторных грозах на территории региона.
Сегодня и в ночь на вторник, при движении атмосферного фронта сохраняется вероятность сильных дождей и гроз с порывистым ветром. В среду днем осадки прекратятся. Температура воздуха немного понизится и будет соответствовать обычным для начала лета значениям: ночью 8 13°, днем до 22°.