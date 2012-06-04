От ливней на перекрестке Серова-Пархоменко смыло дорожную разметку
В этом году на перекрестке улиц Серова и Пархоменко была начерчена свежая дорожная разметка. Ливни, прошедшие в Нижнем Тагиле в ближайшие сутки, не оставили от нее и следа.
«Что можно сказать о качестве разметки, если малейшие погодные катаклизмы могут ее смыть?» - такой вопрос поступил председателю ОД «Тагил без ям» Никите Чапурину от жителей города. «Что с этим делать?» - спросила, в свою очередь, корреспондент Tagilcity.ru сотрудникам Дорожного надзора Нижнетагильского ГИБДД.
Сейчас на данном участке дороги происходит реконструкция, и вносятся корректировки по организации движения. Скорее, всего, там поменяются дорожные знаки и, поэтому, необходимо будет рисовать новую разметку пояснили в Дорнадзоре.
Получается, что в этой ситуации все складывается удачно. Ливень, как будто предвидя реорганизацию, своевременно смыл разметку, облегчая работу дорожных служб. При этом вопрос качества нанесения дорожной разметки остается открытым, и именно его Никита Чапурин задаст на ближайшем совещании по ремонту дорог ответственным лицам.
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