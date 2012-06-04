В Екатеринбурге прошел автопробег «Мама рулит»
4 июня 2012, 13:02Общество
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В этой колонне только 20 машин, но в каждой на водительском кресле сидит настоящая мама, а рядом в специальном детском автокресле ее ребенок. Все детки в этих машинах дошколята, не старше пяти лет.
Акция задумываласькак пропаганда безопасной перевозки детей. Кроме того, планировалась обратитьособое внимание на знак «Ребенок в машине», а также способствовать уважительномуотношению к женщине-водителю. Действительно, современная мама «за рулем» - этограмотный и безопасный участник дорожного движения, поскольку ее в первуюочередь волнует сохранность ее малыша.
Колонна автомобилей двигалась по центральным улицам всопровождении сотрудников ГИБДД. Конечный этап маршрута - парк им. Маяковского,где для детей был организован праздник с насыщенной программой. Там женаградили всех участниц автопробега.
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