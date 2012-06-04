В Екатеринбурге прошел автопробег «Мама рулит»

Акция задумываласькак пропаганда безопасной перевозки детей. Кроме того, планировалась обратитьособое внимание на знак «Ребенок в машине», а также способствовать уважительномуотношению к женщине-водителю. Действительно, современная мама «за рулем» - этограмотный и безопасный участник дорожного движения, поскольку ее в первуюочередь волнует сохранность ее малыша.