Защищаем, помогаем, развиваем!

Дружба между ПРОМКО и детдомом длится уже 10 лет. Начав с малого, компания с каждым годом уделяет все больше заботы детям, оставшимся без семьи и имеющим проблемы со здоровьем. Ни одно торжество ребят не обходится без шефов, традицией становятся совместные праздники и выезды на природу. День защиты детей – это еще один повод для общения.