Защищаем, помогаем, развиваем!

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В день защиты детей компания ПРОМКО поздравила ребят из подшефного детского дома. Коллектив детского дома подготовил творческий концерт «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», ребята...
В день защиты детей компания ПРОМКО поздравила ребят из подшефного детского дома.
Коллектив детского дома подготовил творческий концерт «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», ребята продемонстрировали отличную спортивную подготовку, показали прекрасные танцевальные номера.
В качестве подарка к празднику ребята получили от компании ПРОМКО роликовые коньки, скейтборды, самокаты и велосипеды.
Дружба между ПРОМКО и детдомом длится уже 10 лет. Начав с малого, компания с каждым годом уделяет все больше заботы детям, оставшимся без семьи и имеющим проблемы со здоровьем. Ни одно торжество ребят не обходится без шефов, традицией становятся совместные праздники и выезды на природу. День защиты детей – это еще один повод для общения.
За активную благотворительную деятельность и многолетнюю помощь в развитии материально-технической базы коррекционного дома № 2 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области объявило заместителю директора ОАО «ПРОМКО» Вадиму Николаевичу Черкайкину Благодарность, закрепив это соответствующим документом.