Как похудеть правильно?

С чего начать?

Для начала пересмотрите собственный рацион питания. Если вы все-таки решились стать стройной и красивой, помните, есть макароны, крупы и хлеб можно только в первой половине дня. Фрукты, овощи и сладкое – отличный вариант для обеда. Не можете обойтись без белка? Рыба, мясо и морепродукты изредка можно позволить себе на ужин. Вы вошли ритм и готовы приступить к более решительным мерам? Обратите внимание на интересную зеленую диету.

В основу диеты положено утверждение о том, что для переработки фруктов и овощей зеленого цвета требуется намного больше энергии, чем на другие продукты. Те, кто уже попробовали представленный метод, отмечают не только снижение веса, но и общее улучшение самочувствия. Присутствует и психологический аспект – зеленый цвет воспринимается нами, как жизнерадостный, а значит, перенести ограничения будет легче. Питание дробится на 5-6 приемов. Что можно, и что нельзя есть, находясь на зеленой диете, вы можете узнать, пройдя по следующей ссылке http://jhealth.ru/all-diets/green_diet/. Вы узнаете весь список разрешенных продуктов, правильное время для приема и много других нюансов.

Основная ошибка худеющих, мнение, что можно целый день ничего не есть, а вечером набить живот до отвала. Спешим вас разубедить, так вы наберете еще больше килограммов. Если ограничивать организм, а потом «накормить» его, он «решит», что настало время запастись питательными веществами про запас. Так что, лучше питаться маленькими порциями, но часто.

Готовы полностью отказаться от животного белка, хотя бы на время? Замените его орехами! Тем не менее, для начала вам необходимо узнать, что такое «ореховая диета», пройдя по ссылке. Оказывается, в миндале, грецких орехах, фундуке и кешью тоже есть белок. В отличие от многих жестких диет, представленный вариант достаточно сбалансированный. Есть лишь одно ограничение – размер порции должен быть менее 250 г. Длительность диеты – 10 дней, конфеты и сахар придется исключить полностью.