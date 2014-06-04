В Нижнем Тагиле активисты продолжают выявлять продажу спиртного: нарушение Постановления №2720 (ФОТО)
В январе 2014 года в Нижнем Тагиле в силу вступило активно обсуждаемое Постановление №2720 и его поправки, ограничивающее продажу спиртных напитков, располагающихся на территории, прилегающей к учреждениям, включенным в запретный список (медицинские, образовательные, детские). В документе обозначены формулы расчета прилегающей территории учреждений, в зоне которых не допускается розничная продажа алкоголя.
Так, члены «Молодой гвардии Единой России» накануне обратились в полицию, сообщив о продаже алкоголя в ресторанчике «Кофейный экспресс», который расположен по адресу Пархоменко, 20, напротив школы №44. Он находится от учебного заведения примерно в 40 метрах, в то время, как по решению администрацию диапазон должен составлять от 85 до 110 метров.
23 мая, по обращению молодогвардейцев, в заведении произвели проверку, в ходе которой был выявлен факт продажи алкогольной продукции. По фактам нарушений заведено дело об административном правонарушении. Вся алкогольная продукция, находящаяся в заведении была изъята.
Управляющая ресторанчиком рассказала TagilCity.ru, что сотрудниками полиции проверка действительно была осуществлена, но она сомневается в ее законности.
На сегодняшний день мы ждем ответа от правоохранительных органов. Написаны письма, заявления на незаконное изъятие сообщила управляющая рестораном.
Молодогвардейцы отмечают, что многие предприниматели в погоне за выгодой забывают про соблюдение Постановления №2720.
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