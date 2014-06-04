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В Нижнем Тагиле активисты продолжают выявлять продажу спиртного: нарушение Постановления №2720 (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле активисты продолжают выявлять продажу спиртного: нарушение Постановления №2720 (ФОТО)

4 июня 2014, 11:15Общество
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