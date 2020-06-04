Россия потеряет около 150 млрд рублей из-за снижения цен на нефть

Согласно расчетам Министерства финансов, государственный бюджет Российской Федерации недополучит 145,5 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа. Эксперты сообщают, что недостача вызвана снижением фактической цены, по которой продаются углеводороды, над базовой, пишет oilcapital.ru.