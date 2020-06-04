Россия потеряет около 150 млрд рублей из-за снижения цен на нефть
Сегодня, 19:35ОбществоФото: pixabay.com
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Бюджет России недосчитается 145,5 млрд рублей из-за нефтегазового кризиса 2020 года.
Согласно расчетам Министерства финансов, государственный бюджет Российской Федерации недополучит 145,5 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа. Эксперты сообщают, что недостача вызвана снижением фактической цены, по которой продаются углеводороды, над базовой, пишет oilcapital.ru.
Отмечается, что в мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от запланированных составило 58,2 млрд рублей.
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