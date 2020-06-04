Создателя паблика «Инцидент Нижний Тагил» вызвали в полицию из-за дела об экстремизме

Сегодня около 10:00 позвонил мужчина из уголовного розыска, спросил, являюсь ли я администратором сообщества «Инцидент Нижний Тагил», и пригласил прийти завтра в управление (межмуниципальное — прим.редакции) для дачи показаний. Сказал, что на меня поступило заявление за экстремистскую деятельность,сообщил Безруков.

Также он отметил, что около месяца назад в группу прислали фото жалобы в Роскомнадзор, который в свою очередь обратился в полицию и прокуратуру.

Я подумал, это просто шалость чья-то. А сегодня позвонили с уголовного розыска. Может эти заявления и вовсе не связаны между собой. Это просто мои догадки,рассказал администратор паблика.