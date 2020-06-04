Создателя паблика «Инцидент Нижний Тагил» вызвали в полицию из-за дела об экстремизме
Администратор паблика «Инцидент Нижний Тагил» Владимир Безруков сообщил о том, что на него хотят возбудить уголовное дело об экстремизме. В беседе с TagilCity.ru тагильчанин отметил, что не знает, почему им заинтересовалась полиция.
Сегодня около 10:00 позвонил мужчина из уголовного розыска, спросил, являюсь ли я администратором сообщества «Инцидент Нижний Тагил», и пригласил прийти завтра в управление (межмуниципальное — прим.редакции) для дачи показаний. Сказал, что на меня поступило заявление за экстремистскую деятельность,сообщил Безруков.
Также он отметил, что около месяца назад в группу прислали фото жалобы в Роскомнадзор, который в свою очередь обратился в полицию и прокуратуру.
Я подумал, это просто шалость чья-то. А сегодня позвонили с уголовного розыска. Может эти заявления и вовсе не связаны между собой. Это просто мои догадки,рассказал администратор паблика.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru заявили, что экстремизм не входит в их компетенцию и отказались от комментариев.