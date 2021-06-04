Картины на миллионы пыталась вынести из музея работница вуза в Екатеринбурге

Похитительницей оказалась руководитель музея при вузе, которая работает там уже 30 лет. Сотрудникам охраны она пояснила, что лишь хотела вернуть полотна художникам, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник среди сотрудников учреждения.
Вынести около десятка картин женщин попыталась через главный вход, а затем через подземный переход 14 мая. Когда ее остановили охранники и другие сотрудники учебного заведения, похитительница заявила, что эти картины принадлежат ей.
Тогда она подняла жуткий скандал, начала говорить, что эти картины дарили лично ей, и поэтому она их и забирает, рассказал собеседник.
В коллекции галереи находится около 150 картин различных художников. Руководство вуза заявляет, что их стоимость — несколько десятков миллионов рублей.
Недавно в вузе сменилось руководство и началась работа по учету всего имущества. Тогда выяснилось, что никакого учета картин, а также документов на них нет.
Никаких приказов относительно перемещения картин, находящихся в выставочной галерее филиала вуза, не издавалось и не планируется. Картины, находящиеся в институте и не состоящие на его балансе, будут переданы владельцам незамедлительно по их требованию при подтверждении прав на них в установленном законом порядке, прокомментировали изданию в центре общественных связей УИУ РАНХиГС.
Напомним, тагильские художники продают свои картины по 1,2 тысячи евро, чтобы помочь музеям. В общей сложности Анна и Виталий хотят пожертвовать 2,4 тысячи евро или 213,6 тысячи рублей.