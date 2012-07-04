Летняя вечеринка в ресторане «Da Vinci (Да Винчи)» с dj El Mariachi

За вертушками неподражаемый EL Mariachic новым музыкальным коктейлем… Старая компания, отличная атмосфера, лучшая музыка - вас ждет настоящая жара!

Резервирование столиков по телефону 342-086 и 89086354627. Количество мест ограничено. На входе действует фейс-контроль. Начало вечеринки в 23.00.

В меню бара большой выбор коктейлей и напитков! A также мы предлагаем большой выбор меню итальянской и японской кухни.