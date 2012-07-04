Летняя вечеринка в ресторане «Da Vinci (Да Винчи)» с dj El Mariachi
4 июля 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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6 июля Ресторан Да Винчи представляет первую горячую «летнюю вечеринку»!
За вертушками неподражаемый EL Mariachic новым музыкальным коктейлем… Старая компания, отличная атмосфера, лучшая музыка - вас ждет настоящая жара!
Резервирование столиков по телефону 342-086 и 89086354627. Количество мест ограничено. На входе действует фейс-контроль. Начало вечеринки в 23.00.
В меню бара большой выбор коктейлей и напитков! A также мы предлагаем большой выбор меню итальянской и японской кухни.
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