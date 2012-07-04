Тренажеры, гигантские шашки, нанокубики и настоящий хор – на круглом столе обсудили новинки в социальной реабилитации

Начался круглый стол с обращения к собравшимся заместителядиректора социального Центра Светланы Кузнецовой. Она рассказала о том, какпроходит работа с пациентами и том, что уже удалось добиться:

С начала 2012 года к нам успели обратиться уже 84 клиента,которым было оказано 3035 социально-реабилитационных услуги. Мы гордимся тем,что непрерывно развиваемся, и помимо традиционного лечения внедряем новыеметодики. Среди них занятия с лентами, нанокубики, скандинавская ходьба имногое другое.

Пациенты Центра действительно выглядят довольными.TagilCity.ruпознакомился с Юрием Коротаевым, который наблюдается всоциально-реабилитационном отделении. Он, как оказалась, кандидат в мастераспорта по шашкам, в чем убедились в первой же разыгранной партии.

Я здесь бываю каждый будний день в течение 2-3 часов.Нравится провести время за партией в шашки или в бильярд. Стараюсь заниматься натренажерах, нужно держать себя в форме.

К слову, в реабилитационный центр люди попадают понаправлению врача, также с посылки соцзащиты. Наблюдаются здесь инвалиды старше18 лет и пенсионеры. Судя по тому, как общительны и свободны эти люди,понимаешь, что реабилитация проходит на высоком уровне во всех отношениях.Действительно, с людьми занимаются настоящие профессионалы: инструкторы, психологи,культорги.

Кстати, что касается культурных мероприятий, здесь умеютподнять настроение. Клиентов часто возят на экскурсии, организуют игры в футбол,выставки творчества пациентов (по всему центру стояли фигурки оригами, сложныепо структуре), хоровое пение. Местный хор «Рябинушка» даже вышел за рамкиреабилитации и принимает участие в городских мероприятиях, даже имеет дипломы.

Нам очень нравятся русские народные песни. Поем при любомудобном случае, особенно, когда сидим за работой в нашей «Веселой горнице».Здесь мы собираем интересные фотографии, поделки, все это нам очень дорого. Конечно,по большей части занятия проходят «для себя», ведь многие клиенты плохо слышат,есть проблемы со зрением. Однако, даже не представляете, насколько это помогаетлюдям адаптироваться. Одна из участниц хора сначала стеснялась выступать снами, а сейчас у нее есть уже 2 диплома Эмма Ершова, руководитель хора.

Впечатления от общения с этими людьми, от самогокруглого стола только приятные. Очень радостно наблюдать, как люди горят своейработой, оказывают действительную помощь и заботу тем, кто в ней так нуждается.Успехов вам и всего самого доброго!