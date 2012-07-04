В Нижнем Тагиле заработали камеры фиксации нарушений водителей

Как рассказал TagilCity.ru начальник Отделения пропагандыГИБДД Нижнего Тагила Сергей Берндгардт,уже заработал Центр автоматической фиксации нарушений. Отныне следить запорядком на дорогах будет проще. Наверняка люди, понимают, что даже если впределах ста метров нет сотрудника ГИБДД, то нарушение все равно может бытьзафиксировано на камеру, и штраф придется заплатить.

Сам Центр автофиксации находится в Екатеринбурге, а вгородах, в том числе, в Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и еще 18 подразделенияхСвердловского ГИБДД, находятся приборы, которые как раз и отправляют в этотцентр данные о нарушениях.

Таким образом, дорожно-патрульная служба выходит нановый уровень, который, скорее всего, позволит наладить обстановку на дорогах иснизить аварийность.

Сейчас многие автомобилисты и хозяева объектов недвижимости устанавливают на своей собственности системы видеонаблюдения. Монтаж и установка систем видеонаблюдения требует порой больших трудозатрат и привлечения к работе специалистов. Существуют даже фирмы по проектированию и установке систем видеонаблюдения.