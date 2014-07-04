Как правильно выбрать курсы английского языка

- Назовите несколько причин, по которым родители чаще всего отдают детей в вашу школу английского языка?

Наша школа известна во всем современном мире. Об EF English First не слышал разве, что глухонемой. В стенах академического отдела EF English First был разработан учебник английского языка для самой маленькой группы детей от 4 до 6 лет, которые обучаются по программе Small Stars. Учебник представляет собой обучающие материалы, в которых учтены все особенности детей дошкольного возраста.

В школе EF English First преподают высококвалифицированные педагоги, каждый из которых имеет университетское образование. Обязательная составляющая образовательного процесса – специальные мероприятия для погружения детей в языковую среду. Наши педагоги тщательным образом выбирают темы, которые больше всего интересны детям. Одна из составляющих методики преподавания - мероприятия English Life Club, которые проводятся на регулярной основе на английском языке. Во время этих мероприятий ребята на практике применяют знания, полученные на занятиях. «Реальная» языковая среда, созданная нами для самых маленьких – это весело, познавательно и имеет высокую отдачу!

- Охарактеризуйте свое учебное заведения в нескольких тезисах?

Школа английского языка EF English First:

- это качественное образование для любой возрастной группы: от 4 лет и до самых седин.

- это возможность преодолеть языковой барьер и страх перед общением с англоязычным собеседником,

- это заведение с более чем 70-ти летними традициями и устоями.

- Помогают ли ваши курсы подготовиться к сдаче международных Кембриджских экзаменов?

Да, благодаря нашим курсам английского языка, ученики успешно сдают Кембриджские экзамены. В рамках специального обучающего курса наши педагоги занимаются с ребятами именно по специфике этих экзаменов. Кроме этого, Кембриджские экзамены можно сдать непосредственно в EF, как в аккредитованном центре по приему международных экзаменов.

- Какой документ получают выпускники вашего учебного заведения, и что он им даст в будущем?

Выпускники нашего учебного заведения получают сертификат EFCELT об окончании школы английского языка EF English First международного образца. Этот настоящий документ признается большинством учебных заведений мира и является гарантом того, что его владелец знает язык на высоком уровне и может свободно общаться, как на разговорном, так и на деловом английском.

- Расскажите о преподавательском составе EF English First.

Наша компания сотрудничает с русскоязычными преподавателями и учителями, которые являются непосредственными носителями языка. Весь наш преподавательский состав имеет высшее образование, в большинстве случаев университетское, в обязательном порядке у каждого из них имеется преподавательская квалификация, что дает им право вести педагогическую деятельность.

После приема на работу в EF English First все педагоги проходят интенсивный курс подготовки.

- Расскажите о курсах для взрослых. Через какой промежуток времени человек, занимающийся в группе, сможет свободно овладеть разговорным или деловым английским?

Курсы английского языка для группы от 18 лет и старше (для взрослых) включают в себя 6 разных уровней, начиная с самого низкого и заканчивая профессиональным. Мы ведем постоянную разговорную практику на интерактивной развивающей платформе. Курс предназначен для людей, желающих овладеть современным английским для повседневной жизни. Заговорить на английском в совершенстве ученики смогут уже через 3-6 месяцев после начала занятий в EF English First. Хотя, точную цифру назвать сложно – этот показатель индивидуален.

- Что вы посоветуете всем тем, кто в данный момент ищет школу английского языка?

Если вы действительно хотите научиться говорить на английском языке, овладеть его нормами и правилами, перестать бояться общения с англоязычными людьми, то вам нужна по-настоящему сильная школа. EF English First – заведение, через которое прошли миллионы учеников и каждый из них добился определенных успехов, причем, наши курсы сыграли в их жизни далеко не последнюю роль.

Всем тем, кто в данный момент ищет школу английского языка, я могу дать совет: ищите с умом и с оглядкой на перспективу. Школ много, но не каждая способна дать те знания, умения и навыки, которые вам действительно пригодятся в повседневной жизни.

- Расскажите о ваших планах на будущее. Какие перспективы у школы в дальнейшем?