Бассейн в июле за 59 руб.*

*Условия акции:

1. При посещении тренажерного зала горнолыжного комплекса «Гора Белая» (разовое посещение, приобретение абонемента) стоимость разового посещения бассейна – 59 рублей на одного человека.

2. Акция действует с «01» по «31» июля 2016 г.

3. Скидки не суммируются и не распространяются на специальные акции.