Бассейн в июле за 59 руб.*
4 июля 2016, 14:20Обществоniona
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*Условия акции: 1. При посещении тренажерного зала горнолыжного комплекса «Гора Белая» (разовое посещение, приобретение абонемента) стоимость разового посещения бассейна – 59 рублей на одного...
*Условия акции:
1. При посещении тренажерного зала горнолыжного комплекса «Гора Белая» (разовое посещение, приобретение абонемента) стоимость разового посещения бассейна – 59 рублей на одного человека.
2. Акция действует с «01» по «31» июля 2016 г.
3. Скидки не суммируются и не распространяются на специальные акции.
4. Администрация ГК «Гора Белая» вправе отменить акцию или внести изменения в условия акции в период ее действия без предварительного уведомления. В случае изменений условий, информация будет опубликована на сайте www.gorabelaya.ru
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