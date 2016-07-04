Корейские шины Kumho Ecowing ES01 KH27

Kumho Ecowing ES01 KH27 – высококачественные и продуктивные легковые летние шины, достаточно безопасные и надёжные. Модель обладает лучшими техническими характеристиками, чувством уверенности и комфорта внутри салона. Стоит отметить высокую безопасность, надёжность, а также полное удовлетворение ездой. Резина спроектирована на базе последних передовых технологий и инноваций, которые позволяют достичь превосходных свойств на дорожном полотне и значительную экономию топлива. Производитель всячески усовершенствовал протекторную смесь и улучшил дизайн колёс.

Протектор Кумхо Эковинг ЕС01 КХ27 состоит из четырёх продольных рёбер, трёх окружных канавок и большим количеством поперечных дренажных прорезей. Специальные зацепные кромки гарантируют великолепный контакт с дорогой и полный контроль над вождением. Плечевая часть традиционно наделена жёсткостью, вместе с оригинальным строением протекторного рисунка формируется надёжное и стабильное контактное пятно. Именно это облегчает преодоления активных скоростных манёвров.

Открытый рисунок Kumho Ecowing ES01 KH27 гарантирует великолепные сцепные свойства с мокрым асфальтом. Отличное расположение рёбер и крупные боковые блоки увеличивают стабильность транспортного средства в пути. Протектор выполнен в два слоя, что значительно повышает уровень комфортабельности, вследствие чего убирает различные вибрации и шумы. Высокое качество протекторной смеси достигнуто путём внедрения фирменных инновационных технологий. Состав изделия позволяет резине оставаться эластичной и мягкой в течение всей эксплуатации. Технология ESCOT помогает улучшить давление в шинах. Это хорошо влияет на износоустойчивость Кумхо Эковинг ЕС01 КХ27 и существенно сокращает тормозные показатели. Данную особенность уже оценили многие, поэтому модель резины имеет большое количество отзывов на различных сайтах.

Главные достоинства и преимущества Kumho Ecowing ES01 KH27:

Бесшумность передвижения.

Великолепные показатели комфорта.

Усовершенствованный резиновый состав.

Внедрение в производство современных инновационных технологий.

Экономичный расход употребляемого топлива.

Долгий срок использования.

Эффектный самоотвод влаги и жидкости.