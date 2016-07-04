Корейские шины Kumho Ecowing ES01 KH27
Корейские шины Kumho Ecowing ES01 KH27.
Kumho Ecowing ES01 KH27 – высококачественные и продуктивные легковые летние шины, достаточно безопасные и надёжные. Модель обладает лучшими техническими характеристиками, чувством уверенности и комфорта внутри салона. Стоит отметить высокую безопасность, надёжность, а также полное удовлетворение ездой. Резина спроектирована на базе последних передовых технологий и инноваций, которые позволяют достичь превосходных свойств на дорожном полотне и значительную экономию топлива. Производитель всячески усовершенствовал протекторную смесь и улучшил дизайн колёс.
Протектор Кумхо Эковинг ЕС01 КХ27 состоит из четырёх продольных рёбер, трёх окружных канавок и большим количеством поперечных дренажных прорезей. Специальные зацепные кромки гарантируют великолепный контакт с дорогой и полный контроль над вождением. Плечевая часть традиционно наделена жёсткостью, вместе с оригинальным строением протекторного рисунка формируется надёжное и стабильное контактное пятно. Именно это облегчает преодоления активных скоростных манёвров.
Открытый рисунок Kumho Ecowing ES01 KH27 гарантирует великолепные сцепные свойства с мокрым асфальтом. Отличное расположение рёбер и крупные боковые блоки увеличивают стабильность транспортного средства в пути. Протектор выполнен в два слоя, что значительно повышает уровень комфортабельности, вследствие чего убирает различные вибрации и шумы. Высокое качество протекторной смеси достигнуто путём внедрения фирменных инновационных технологий. Состав изделия позволяет резине оставаться эластичной и мягкой в течение всей эксплуатации. Технология ESCOT помогает улучшить давление в шинах. Это хорошо влияет на износоустойчивость Кумхо Эковинг ЕС01 КХ27 и существенно сокращает тормозные показатели. Данную особенность уже оценили многие, поэтому модель резины имеет большое количество отзывов на различных сайтах.
Главные достоинства и преимущества Kumho Ecowing ES01 KH27:
- Бесшумность передвижения.
- Великолепные показатели комфорта.
- Усовершенствованный резиновый состав.
- Внедрение в производство современных инновационных технологий.
- Экономичный расход употребляемого топлива.
- Долгий срок использования.
- Эффектный самоотвод влаги и жидкости.
Производитель для создания Кумхо Эковинг ЕС01 КХ27 использует гоночные современные технологии, способные защитить автомобильные диски от царапин и повреждений. Компьютерное моделирование помогло снизить нагрузку авто на обод и прекрасно сохранить качество поперечного сцепления.