Монахи буддистского монастыря должны освободить гору Качканар до 1 августа текущего года: им предписано уничтожить храм

О предписании, вынесенном монахам службой судебных приставов Свердловской области, заявил 30 июня глава ведомства Владимир Осьмак. Буддистов обязали в срок до 1 августа текущего года покинуть гору Качканар, уничтожив при этом храмовые постройки. Владимир Осьмак отметил, что предприятие «Качканарский ГОК» готово оказать монахам посильную помощь при переезде.

Необходимо отметить, что борьба буддистов за оставление храма на месте его пребывания длится в течение нескольких лет. Судебное решение о сносе монастыря было принято летом прошлого года. Монахам было предложено переместить храм на гору Мохнатка. Последний раз верующим было предписано покинуть гору Качканар до 1 мая 2016 года. Однако сроки переезда неоднократно переносились благодаря тому, что на сторону буддистов вставал глава региона, а также многие общественные и политические деятели. Кроме того, в конце марта текущего года Центр развития туризма Свердловской области внес буддистский монастырь