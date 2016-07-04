Площадь у «Современника» станет новой площадкой для массовых мероприятий в Нижнем Тагиле: планы по реконструкции площади реализуются (ФОТО)
4 июля на площади у КДК «Современник» состоялось открытое совещание, в котором приняли участие глава города, городские чиновники и представители компаний, осуществляющих работы по реконструкции.
Резюмируя итоги совещания мэр отметил:
Результаты совещания удовлетворяют, потому что помощники прорабатывают необходимые вопросы в срок в соответствии с поручениями. Благодаря этому, территория перед «Современником» будет благоустроена ко Дню города, территория за зданием [в сторону ул. Горошникова – прим. ред.] ко Дню металлурга.
Сергей Носов рассказал, что после реконструкции площади перед «Современником», на ней будут проводиться массовые мероприятия Нижнего Тагила:
После реконструкции на этой площади, там будут проходить различные акции, мероприятия, праздники. Пространство перед входом в КДК «Современник» может использоваться как сцена.
Глава города обсудил со строителями и чиновниками Администрации и другие перемены в облике этой площади. Решено, что территория, где ранее был фонтан, станет клумбой с цветами и различными декоративными элементами. Благодаря деревянным краям, она может одновременно использоваться и как огромная скамейка, считают в Администрации города.
Накренившуюся стену около КДК «Современник» запланировано расписать граффити, чтобы наклон был менее заметен, рекомендовал Сергей Носов.
© Эрик Х., TagilCity.ru