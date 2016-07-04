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Площадь у «Современника» станет новой площадкой для массовых мероприятий в Нижнем Тагиле: планы по реконструкции площади реализуются (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Площадь у «Современника» станет новой площадкой для массовых мероприятий в Нижнем Тагиле: планы по реконструкции площади реализуются (ФОТО)

4 июля 2016, 17:35ОбществоПавел Щербина
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