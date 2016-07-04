В Екатеринбурге 27-летний мужчина просидел 2 часа на карнизе 9-го этажа (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 2 июля жители одного из домов в Екатеринбурге заметили сидящего на карнизе дома мужчину. Одной рукой он держался за решетку в углу дома, другая – была привязана чем-то к решетке окна. О происшествии рассказали E1.RU в МЧС.

Во дворе собрались люди. В процессе переговоров выяснилось, что мужчину кто-то пытается арестовать. Было непонятно, за что и кто. Также выяснилось, что его зовут Андрей, и ему – 27 лет. В этом доме Андрей не проживал, оказался там случайно.

Люди вызвали МЧС, «скорую помощь», полицию. Долгие попытки уговорить его спуститься в подъезд, в начале переговоров, не имели успеха – на всё мужчина отвечал нецензурной бранью. В итоге он сам вернулся в подъезд, его уже ждали врачи. По словам очевидцев инцидента, на пьяного или наркомана он был не похож. Больше это напоминало нервный срыв.

После спасения мужчина был отвезен в психиатрическую больницу для обследования его состояния.

Фото и видео с сайта E1.ru