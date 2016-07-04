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В Екатеринбурге 27-летний мужчина просидел 2 часа на карнизе 9-го этажа (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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В Екатеринбурге 27-летний мужчина просидел 2 часа на карнизе 9-го этажа (ФОТО, ВИДЕО)

4 июля 2016, 11:40Общество
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