За покупки в «Перекрестке» - выгодная заправка на АЗС «Газпромнефть»

Заправляясь на АЗС «Газпромнефть» с 1 июля по 30 сентября, автолюбители могут получить скидку в размере одного рубля на каждый литр топлива при заправке не более 150 литров. Для этого необходимо делать покупки в магазинах сети «Перекресток» и собирать наклейки. Купон, заполненный двумя наклейками, равен скидке в 1 рубль. Новые клиенты сети АЗС по купону не только смогут получить скидку на топливо, но и приобрести карту лояльности «Нам По Пути» по специальной цене 20 рублей в период с 6 июля по 18 сентября.