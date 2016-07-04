За покупки в «Перекрестке» - выгодная заправка на АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает своим клиентам провести лето с выгодой. Совместная акция с розничной сетью «Перекресток» пройдет на территории центральной части России и Урала.
Сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает своим клиентам провести лето с выгодой. Совместная акция с розничной сетью «Перекресток» пройдет на территории центральной части России и Урала.
Заправляясь на АЗС «Газпромнефть» с 1 июля по 30 сентября, автолюбители могут получить скидку в размере одного рубля на каждый литр топлива при заправке не более 150 литров. Для этого необходимо делать покупки в магазинах сети «Перекресток» и собирать наклейки. Купон, заполненный двумя наклейками, равен скидке в 1 рубль. Новые клиенты сети АЗС по купону не только смогут получить скидку на топливо, но и приобрести карту лояльности «Нам По Пути» по специальной цене 20 рублей в период с 6 июля по 18 сентября.
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.