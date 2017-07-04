Не заболеть от вируса. Как уберечь свой компьютер от киберугроз

Наибольшее количество атак приходится на банки, торговые сети, предприятия топливно-энергетического комплекса и государственные учреждения. Однако, в наиболее уязвимом положении находятся обычные пользователи – из-за недостаточного внимания, которое они уделяют личной кибербезопасности. Есть ли универсальный рецепт защиты?

Эксперты «Ростелекома» уверены, что повысить информационную безопасность можно, если заниматься ее обеспечением не самостоятельно, а с помощью профессионалов. Лучше всего, если это будет ваш провайдер. Конечно, при условии, что он предоставляет сервис информационной безопасности. Своим абонентам «Ростелеком» предлагает несколько вариантов профессиональной защиты: это группа опций «Безопасный интернет».

Подключив опцию «Безопасный Интернет», вы сможете фильтровать входящий web-трафик, защитить компьютер от проникновения из сети Интернет вредоносных программ, вирусов, а также блокировать баннеры и флеш-анимацию. Для ее работы не требуется дополнительная установка, активация происходит через Личный кабинет абонента «Ростелекома». Эта опция усиливает безопасность компьютера, помогает работе антивируса. Стоимость опции 100 рублей в месяц.

Для своих абонентов на популярные продукты у «Ростелекома» специальные цены. Например, NOD32 (от компании ESET) – полнофункциональный антивирус на 5 устройств с функцией «родительский контроль» – за 139 рублей в месяц, либо 1670 рублей в год, первый месяц бесплатно. KasperskyAnti-virus (мгновенная проверка файлов и сайтов, «родительский контроль» и блокировка угроз при совершении интернет-платежей) – 139 рублей в месяц для двух устройств, Dr.Web – от 89 рублей в месяц для одного устройства.

Покупка подписки у оператора обойдется дешевле приобретения коробочного продукта. Защита «Ростелекома» не требует специальной установки, подписка продлевается автоматически, а если вы уезжаете в отпуск или командировку, то ее можно приостановить.