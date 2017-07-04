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Отличившиеся сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила получили награды и новые звания в День ГИБДД (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отличившиеся сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила получили награды и новые звания в День ГИБДД (ФОТО)

4 июля 2017, 08:45Общество
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