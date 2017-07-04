Отличившиеся сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила получили награды и новые звания в День ГИБДД (ФОТО)

Начальник полиции города полковник Ибрагим Абдулкадыров торжественно вручил начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову символический жезл. Кроме того, за вклад в обеспечение безопасности на дорогах города были отмечены отличившиеся сотрудники ГИБДД.

Грамоту из рук начальника полиции получил Сергей Бернгардт, который является начальником отделения пропаганды ГИБДД. Кроме того, отмечена была инспектор ДПС капитан Ольга Устинова и лейтенант Сергей Порошин.

Также на собрании ряд действующих сотрудников ГИБДД получили присвоение званий.

Звание «младший лейтенант полиции» присвоены: инспектору отдела по вопросам миграции Марии Алексенко, оперуполномоченным Денису Бородачеву, Никите Гуляеву, Назиру Керимову и Степану Черкасову; дознавателю ОП №18 Ирине Заболотных, инспектору патрульно-постовой службы роты №1 Константину Лебедеву, заместителю командира комендантской роты по охране объектов ОВД Алене Моторыгиной, инспекторам по делам несовершеннолетних Полине Пестовой и Алене Ширейко. Также первое звание получила инспектор группы по осуществлению административного надзора Ирина Новоселова. Звание младший лейтенант внутренней службы присвоено Александре Галявиевой. Звания младший лейтенант юстиции присвоены Ольге Крючковой и Ольге Чудиновой рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

К поздравлениям присоединился полковник милиции в отставке Павел Федотовских. В завершении мероприятия полковник Абдулкадыров пожелал сотрудникам дорожной полиции успешной работы, профессионализма и чуткого отношения к гражданам при несении служебного долга.