Представителей казачества исключили из совета по патриотическому воспитанию Свердловской области

Как оказалось, в новом составе совета отсутствуют представители казачества. Раньше председателем прошлого состава был атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов. Из нового состава его исключили, а место председателя занял вице-губернатор Павел Креков. Также нет в новом составе казака Евгения Бунтова, который также был в предыдущем составе совета, пишет Ystav.com.