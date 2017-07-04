Представителей казачества исключили из совета по патриотическому воспитанию Свердловской области
4 июля 2017, 10:10Общество
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Указ о новом составе совета был подписан Евгением Куйвашевым.
На портале правовой информации был опубликован указ о новом составе совета по патриотическому воспитанию Свердловской области. Документ подписан врио губернатора уральского региона Евгением Куйвашевым.
Как оказалось, в новом составе совета отсутствуют представители казачества. Раньше председателем прошлого состава был атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов. Из нового состава его исключили, а место председателя занял вице-губернатор Павел Креков. Также нет в новом составе казака Евгения Бунтова, который также был в предыдущем составе совета, пишет Ystav.com.
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