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Штраф 1 миллион рублей за взятку Роспотребнадзору назначен стоматологии в Верхнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 1 миллион рублей за взятку Роспотребнадзору назначен стоматологии в Верхнем Тагиле

4 июля 2017, 17:45Общество
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