Штраф 1 миллион рублей за взятку Роспотребнадзору назначен стоматологии в Верхнем Тагиле

Стоматологическая клиника «Дентекс» в Верхнем Тагиле была оштрафована на 1 миллион рублей. Причиной этому стала взятка сотруднику Роспотребнадзора.

В феврале-марте 2016 года тогда еще работник Роспотребнадзора Сергей Кондратьев нашел нарушения в деятельности стоматологии «Дентекс». Чтобы дело не пошло дальше, исполнительный директор клиники договорился с Кондратьевым о даче взятки. После чего перечислил на его счет 20 тысяч рублей, пишет Европейско-Азиатские новости.

Однако махинация была вычислена. И в феврале 2017 года Кондтратьев был приговорен к 6 годам лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Дело взяткодавателя было закрыто за явку с повинной. Однако мировой суд рассмотрел постановление прокуратуры и оштрафовал клинику «Дентекс» на 1 миллион рублей.