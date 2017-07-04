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ВКонтакте добавил возможность комментировать сообществам записи на страницах пользователей и других групп
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВКонтакте добавил возможность комментировать сообществам записи на страницах пользователей и других групп

4 июля 2017, 18:20Общество
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