ВКонтакте добавил возможность комментировать сообществам записи на страницах пользователей и других групп

На сайте ВКонтакте очередное обновление. В этот раз разработчики дали возможность владельцам сообществ комментировать записи обычных пользователей прямо на их страницах.

Благодаря новой возможности компании смогу более оперативно отвечать на вопросы пользователей в соцсети. Также владельцы сообществ могут комментировать записи и других групп.

Данная функция введена для групп открытого и закрытого типа, публичных страниц и мероприятий. У обычных пользователей и администраторов других групп также сохраняется возможность добавить сообществ в черный список за некорректное поведение.