ВКонтакте добавил возможность комментировать сообществам записи на страницах пользователей и других групп
4 июля 2017, 18:20Общество
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Данная возможность уже доступна всем сообществам и группам.
На сайте ВКонтакте очередное обновление. В этот раз разработчики дали возможность владельцам сообществ комментировать записи обычных пользователей прямо на их страницах.
Благодаря новой возможности компании смогу более оперативно отвечать на вопросы пользователей в соцсети. Также владельцы сообществ могут комментировать записи и других групп.
Данная функция введена для групп открытого и закрытого типа, публичных страниц и мероприятий. У обычных пользователей и администраторов других групп также сохраняется возможность добавить сообществ в черный список за некорректное поведение.
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