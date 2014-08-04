Автоматический калькулятор Baumit
4 августа 2014, 12:55ОбществоЕкатерина
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Уважаемые клиенты компании Славдом! Мы предлагаем Вам воспользоваться специальным калькулятором для расчета фасадных систем Baumit.
Уважаемые клиенты компании Славдом!
Мы предлагаем Вам воспользоваться специальным калькулятором для расчета фасадных систем Baumit. Этот калькулятор был специально запущен для упрощения расчета:
- Системы для фасадного утепления.
- Системы штукатурных фасадов без дополнительного слоя утеплителя.
Чтобы воспользоваться калькулятором нужно:
1. Выбрать систему нужного типа.
2. Указать необходимый утеплитель или систему отделки.
3. Ввести площадь фасада.
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