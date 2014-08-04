В самом экологически чистом районе Нижнего Тагила отметили юбилей - 77 лет (ФОТО)

На стадионе прошли показательные выступления учеников спортивных секций: гимнастов, кик-боксёров и футболистов. На баскетбольной площадке прошли соревнования по стритболу. На День посёлка пригласили и вынужденных переселенцев из Украины, которых принял в своём общежитии Институт испытания металлов. Представитель украинцев, Мария Романова, поблагодарила жителей Старателя и работников НТИИМ за оказанную помощь и поддержку.

С праздником жителей Старателя поздравили глава города Сергей Носов и генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко.

Сергей Носов поделился планами касательно благоустройства посёлка:

22 гектара земли на посёлке Старатель будут отданы под комплексную застройку. Это один из самых экологически чистых районов города. Более того, здесь есть все необходимые коммуникации.

Валерий Руденко в своём выступлении подчеркнул, что в этом году День посёлка ознаменовался важным событием – юбилеем НТИИМ. 1 октября предприятие отметит 75 лет.

К юбилею предприятия был запланирован большой объём работ, связанных с реконструкцией объектов микрорайона. Были отремонтированы 4 теннисных корта, беговая дорожка и стадион. В здании ДК «Салют» появился шахматный клуб, женсовет и совет ветеранов. В общежитии №1 отремонтированы и оснащены четыре кухни и душевые комнаты, на первом этаже открылась вторая детская комната.

Фотографии предоставлены пресс-службой НТИИМ

В настоящее время идёт ремонт главной проходной Института с реконструкцией фасада. В скором времени завершится ремонт здравпункта и столовой.

Коллектив предприятия много делает для благоустройства территории поселка. Каждую пятницу НТИИМовцы выходят на дни чистоты – наводят порядок на закреплённых за цехами и отделами территориях. В этом году силами Института были ликвидированы две несанкционированные свалки. В парке высажено более сотни деревьев и сорок кустарников. На улице Здесенко произведено кронирование деревьев. В благоустройстве и озеленении Старателя и территории НТИИМ активное участие принял совет ветеранов и молодёжная организация предприятия.

Сентябрь для Института испытания металлов и посёлка Старатель ознаменуется двумя важными событиями. В посёлке откроется центр научно-технического творчества молодёжи (филиал городской станции юных техников). Здесь будут проходить обучение школьники 8-11 классов. Особенно приятно, что именно в это время на территории НТИИМ появится лаборатория робототехники. Её создание стало возможным благодаря трёхстороннему соглашению меду НТИИМ, УрФУ и фирмой «КУКА Роботикс», которое было подписано в ходе выставки «Иннопром 2014».

А еще на территории демонстрационно-выставочного комплекса НТИИМ с 4 по 6 сентября пройдёт Уральский транспортный салон «Магистраль 2014». Организаторы уверены, что через несколько лет он догонит по популярности, количеству участников и зрителей выставку вооружений.

Как поётся в известной песне, погода в доме - а к ней относится и экология - важнее всего. Именно поэтому следует заранее позаботиться о системе кондиционирования в офисе или на производстве, в частности, подобрать воздуховоды дымоудаления - дышать продуктами сгорания очень вредно для здоровья, причем вне зависимости от источника. Хотя сигаретный дым и безопаснее, чем копоть от резины или дымок газорезки, разница не слишком велика.