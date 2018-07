Они знают, что такое отдых и как устроить его в Тагиле: интервью с директорами популярнейших заведений города

Oldbridge: Гордость любого развлекательного заведения - то, как себя чувствует клиент. В библиотеку люди ходят, чтобы почитать, в театр - посмотреть, а в бар - отдохнуть и расслабиться - поесть, выпить и потанцевать. Кому-то, чтобы переключиться на отдых, необходима алкогольная карта, а кто-то пьет безалкогольные коктейли, веселится и танцует на барной стойке до утра. To BEER or not to BEER?