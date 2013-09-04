Они знают, что такое отдых и как устроить его в Тагиле: интервью с директорами популярнейших заведений города

Так, все наши гости – «Приличное место», Whisky Bar «Oldbridge», клуб Zefir, а также уникальное антикафе «Варенье», ответили на интересующие пользователей вопросы: о том, с чего все начиналось и чем все продолжается, об особенностях каждого заведения. Кроме того, участники поделились ценным опытом, залог которого, как оказалось, - желание и беспринципная уверенность в успехе своего проекта. Кстати, все они уверены, что контингент в Нижнем Тагиле достойный, что потребность в качественном отдыхе есть, а без этого не появились бы все эти места. Итак, предлагаем вашему вниманию интервью с нашими гостями!

Напомним, на вопросы от антикафе «Варенье» отвечает Михаил Воробьев (Карлсон Вареньевич), от OldBridge – Стародубцев Алексей, от «Приличного места» - Андрей Батурин и от клуба Zefir – Василий Тихонов.

История и сегодняшнее видение заведения

Вопрос от пользователя Corey: Расскажите о трёх важных «вехах» в истории вашего клуба (идея/задумка, реализация). Как вообще на это решиться?

Приличное место: Идеей было создание концертной площадки в городе, реализация за счет собственных сил и ресурсов. Вообще все решилось само после еженедельных поездок в Екатеринбург с целью посещения действительно интересных и значимых событий.

Варенье: Главное, чтобы работа приносила удовольствие. Если идея поселилась в ваш мозг, то она будет двигать вас дальше, потом думаешь как это реализовать и это самое сложное, но если есть поддержка, то все под силу. Решиться сложно, потому что понимаешь, что сейчас отдаешь все силы и время этому делу и свободного времени не остается на себя.

OldBridge: Идея и задумка - чистое детское «Хочу!». А реализация - сила воли + характер и немного денег. Чтобы решиться создать свой бизнес надо «Очень хотеть»!

Zefir: Название нам пришло в самый последний момент, хотелось создать что-то такое мягкое, вкусное. Есть выражение - вкусная музыка, и наверное, оттуда пошло, хотелось создать что-то вкусное в клубе. Один из главных наших плюсов - у нас подобрана очень хорошая команда. Я говорю и про барменов, и про ди-джеев, ну а народу нужна не просто хорошая музыка, а нужно маленькое шоу. У нет такого, что мы с серьезными лицами включаем музыку - мы сами под это все пляшем, кайфуем, словами не описать. Все зависит от того веселья, которое даем людям. Ну а самое главное было наше открытие, мы натолкнулись на очень интересных ребят из Санкт-Петербурга, и они очень громко крикнули о нас, и мы прогремели.

Вопрос от пользователя Евгения: А вообще вопрос ко всем: вы все предприниматели, интересно, обращались ли в фонд поддержки предпринимательства или еще за какими программами помощи, чтобы начать свое дело? Как это вообще, открыть клуб или место отдыха?

Oldbridge: Нет, мы сразу рассчитывали только на свои силы.

Варенье: Да, без фонда поддержки предпринимательства было бы сложно открыть такое дело, поэтому спасибо им за такую возможность.

Zefir: В фонд поддержки не обращались, немножко копили, старались, ну а вообще, как нормальные россияне - кредиты, да, кредиты. Ну а вообще главное не открыть, а набрать команду.

Приличное место: С фондом сотрудничаем и сейчас, а открыть свой клуб не сложнее, чем открыть банку соленых огурцов. Нужно просто захотеть.

Вопрос от пользователя Антон Скабёлкин: Есть ли вероятность того, перспектива, что привоз звезд российского, мирового масштаба, станет возможным в Нижнем Тагиле, т.е. чтобы это было экономически целесообразным для вас? (кроме попсы)

Приличное место: Думаю, что везти дорогостоящих артистов на один город невыгодно и накладно, но попасть в тур несложно и с этим стоит работать.

Oldbridge: Формат нашего заведения не предполагает больших массовых мероприятий. Но знаковые артисты, роковые группы, конечно, будут приглашаться.

Zefir: Это нужно, это можно, это будет и от нас. Единственное, люди не готовы идти на конкретный стиль или музыку, они готовы идти на шоу. У нас сейчас в планах выйти на начинающую звезду Макс Корж со знаменитой песней «Небо поможет нам», это огромное желание, которые мы пытаемся реализовать.

Вопрос от пользователя Валерия Лошкарева: В больших городах на хорошую тематическую вечеринку можно попасть в любой день недели. У нас же только по пятницам и субботам. Когда положение исправится?

Варенье: В антикафе можно и самим устроить любое мероприятие в любой день недели и времени. Мы и сами будем в будние дни делать интересные вечера.

Приличное место: В среду (то есть, сегодня). (прим. ред.: Андрей говорит от формате PM-кино, которое проходит каждую среду).

Oldbridge: Валерия, мы с удовольствием каждый день устраивали бы для вас тематически вечеринки, только к сожалению таких «тусовочных энтузиастов», как вы, не так много. Спрос рождает предложение!

Хотя мы немного лукавим - совсем скоро наш Виски-бар объявит о постоянных мероприятиях каждый вторник, среду и четверг. Следите за информацией на нашем сайте и на сайте в разделе Афиши.

Zefir: У нас существует понятие стафф-пати, то есть по сути вечеринка для персонала. И вот такого типа вечеринки планируем делать для всех хоть даже в понедельник. Они нужны людям, но их сейчас нужно развивать, это долгий процесс.

Вопрос от анонимного пользователя: Какие в ваших заведениях в ближайшее время будут вечеринки, которые на ваш взгляд реально(!) интересные, где стоит побывать?

OldBridge: 06 сентября в Wisky bar «Oldbridge» состоится вечер для Настоящих Мужчин - «Мужские инстинкты»! Атмосфера средневековья разбудит давно забытые желания и страсти! На этой вечеринке надо быть и брутальным мужчинам, и прекрасным девушкам! Welcome!

Варенье: У нас планируется много интересных мероприятий: игра в мафию, крокодила, игротеки по настольным играм, чемпионаты по играм на приставках. Анонсы можно будет отслеживать в нашей группе Вконтакте.

Zefir: В самое ближайшее время планируется на 14 сентября привоз артистов из Екатеринбурга Fashion Beat. В принципе, чем мы гордимся, каждый гость, который к нам приезжает - очень добрые открытые ребята, к ним уже как к друзьям относимся.

Приличное место: На днях мы открыли новый концертный сезон. Мы постарались сделать так, чтобы каждый смог найти для себя то творчество, тех исполнителей, которые будут интересны ему. Подойти к организации событий в которых каждый присутствующий мог найти что-то интересное для себя.

Атрибуты в заведениях отдыха

Вопрос от анонимного пользователя: Раньше был определенный дресс-код! Теперь его нет! Почему?

Приличное место: Определенный дресс-код есть и сейчас. По тому, как люди одеваются мы легко можем определить, собираются-ли они на свадьбу или на рыбалку. Так и с клубами, только у нас понятие дресс-код, наиболее широко. Гости приходят отдыхать туда, где им нравится и одеваются так, как им нравится. Главное, не мешать отдыху окружающих вас людей.

Zefir: Дресс-код по-прежнему остался, несмотря на то, что посетители могут сказать, что они с Вагонки, и никуда не поедут переодеваться, мы все равно отправляем тех, кто имеет на своей одежде логотипы спортивных фирм. На самом деле мы не ограничиваем людей в одежде, у нас летом гости приходили в шортах, красивых, стильных джинсовых шортах. Главное - желание прийти в клуб не подраться, а отдохнуть и послушать хорошую музыку. А по сути, человек проходит два этапа контроля: встреча на входе и на баре, когда можно послушать, как говорит человек и что.

OldBridge: На мой взгляд, скорее более важно, в каком состоянии и настроении пришел человек отдохнуть, чем его одежда. Соответствие дресс-коду не гарантирует культуру общения этого клиента по отношению к другим людям. Поэтому фейс-контроль актуальнее, чем дресс-код.

Вопрос от пользователя В.П.: В антикафе «Варенье» надеюсь музыку из классики или инструментальную услышу? И, да, там библиотека что-ли будет?

«Варенье» отвечает: Библиотека у нас есть и постоянно пополняется новыми книжками. Музыка у нас играет разнообразная, от рока до классики, можно попросить администраторов включить что-то определенное.

Вопрос к Whisky Bar Oldbridge: Подскажите, почему называется Виски-бар? Самый массовый и привычный для баров напиток - это пиво!

Oldbridge отвечает: Атмосфера нашего заведения, наверное, ближе всего к классическому пабу. Пабы существуют в первую очередь, как место общения. Нам хотелось совместить эту атмосферу с хорошим выбором более благородных напитков, которые располагают к общению. Так родилась идея виски-бара. Виски - это напиток, который не терпит суеты, но при этом вызывает массу ярких эмоций. Недаром существует ирландская пословица - «То, что нельзя вылечить Виски - неизлечимо!».

Вопрос от пользователя Corey: Как бы вы обосновали выбор дизайна интерьера в вашем заведении?

OldBridge: Без преувеличения можно сказать, что в интерьере нашего заведения нашли отражение лучшие мировые тенденции дизайна баров. Стиль лофт, в котором выполнен наш паб, сегодня очень популярен не только в нашей стране, но и во всем мире, и на наш взгляд, именно такой интерьер позволяет человеку легко «переключиться» с работы на отдых и веселье. Темные тона, глубокие кожаные диваны, брутальная барная стойка, приглушенный свет, бронзовые светильники, открытые вентиляционные трубы, кирпичная кладка стен и тяжелые ниспадающие шторы – в таком антураже мужчины непроизвольно становятся мужественнее, а женщины – женственнее, разве не этого мы хотим, отдыхая и расслабляясь?!?

Варенье: Дизайн выбран простой, чтобы чувствовалась домашняя обстановка, а наши стены будут постепенно дополняться картинами, фотографиями и другими интересностями, которые вы сами можете приносить.

Zefir: Дизайн у нас никак не привязан к названию. Мы не кричим, что у нас золотые вилки-ложки, бархатная-хрустальная посуда, тем не менее, у нас все есть, чтобы хорошо провести время. Мы гостям предлагаем, скорее, нашу команду персонала, чем интерьер.

Вопрос к «Варенью»: Как вы отнесетесь, если мы придем со своими напитками?

Варенье отвечает: В антикафе можно приносить любую еду (торт, пицца, роллы и тд) и любые напитки, кроме алкоголя.

Собственный опыт владельцев/управляющих

Вопрос от пользователя Антон Скабёлкин: Что по вашему из себя представляет клуб, которому вы бы поставили твердую Пять!?

Приличное место: Когда серовский спортсмен, известный как Костя Дзю, вернулся с Олимпийских игр с золотой медалью, он с гордо поднятой головой пошел в бар под названием «Фортуна». В этот же вечер он получил по гордо поднятой голове от постояльцев бара, немногим позднее покинул Серов,а позже- Россию. Большую часть своей блистательной боксерской карьеры выступал под флагом Австралии. Бар «Фортуна» существует до сих пор и успешно ведет деятельность. Вот пожалуй и работа на твердую Пять! Даже чемпионы мира по боксу получают по голове! На самом деле отшучиваюсь, потому, что не знаю как ответить на этот вопрос.

OldBridge: Это место, где я забываю, что я «оцениваю», перестаю думать головой, и просто отдыхаю.

Zefir: Очень сложно по пятибалльной шкале оценивать, потому что очень много компанетов, составляющих, это от каждого официанта до уборщицы можно процентики прибавлять. У меня сугубо личное мнение, есть в памяти, что когда-то в Екатеринбурге существовал клуб Gold, вот это, действительно, заведение международного масштаба. Пятерку можно поставить тем клубам, которые дают людям то, что они заслуживают, а заслуживают они самого лучшего. В Тагиле самого лучшего не все дают, да никто не дает, поэтому многим клубам нашего города я бы поставил цифру три.

Вопрос от пользователя Ася: Расскажите про самый страшный клуб/заведение в котором вы были. Какие ингредиенты для коктейля «Очень плохое место отдыха»?

OldBridge: Не могу выделить какое-то конкретное место. Много мест, куда не хочется заходить. Видимо, отсюда и родилась идея нашего паба.

Приличное место: Лично я не могу отдохнуть там, где навязывают правила и сервис, где миллионы вкладываются в ремонт и отделку, но экономят на качестве предоставляемых услуг и персонале.

Вопрос от пользователя Corey: Ваше заведение - это ваш единственный успешный проект на сегодня? Чем еще увлекаетесь, помимо «управления» местом отдыха?

Приличное место: Всерьез занимаюсь строительством, и бросать это дело не собираюсь. Строю и сейчас. Любые виды строительных работ - 9126622256 (Андрей).

OldBridge: Конечно же, нет! Но наверное, это самый яркий и значимый проект для нас. Есть реализованные проекты, есть которые еще только в форме идеи. А увлечения типично мужские: трофи по бездорожью, охота, и очень интересно все, что связано с небом - парапланы, прыжки или просто полетать на спортивном Яке.

Жители НТ - посетители мест отдыха

Вопрос от пользователя Антон Скабёлкин: Как, по-вашему, изменилась ли публика, посещающая клубы Н. Тагила, за последние 5 лет?

Oldbridge: Повзрослела во всех смыслах!

Приличное место: Определенный дресс-код есть и сейчас. По тому, как люди одеваются мы легко можем определить, собираются-ли они на свадьбу или на рыбалку. Так и с клубами, только у нас понятие дресс-код, наиболее широко. Гости приходят отдыхать туда, где им нравится и одеваются так, как им нравится. Главное, не мешать отдыху окружающих вас людей.

Zefir: Публика, естественно, очень сильно меняется, и больше всего от направлений музыки. Многим хочется выглядеть стильным, идти за писком моды, и то, что модно, то люди понимают, слушают. У нас до Zefr было немножко однообразно, играла миксованная Европа-плюс. Я не спорю, мы тоже миксуем, но у нас треки более сумасшедшие. Часто посредине вечеринки включаем даб-степ или транс, и нужно сказать, люди пока не готовы идти только на такие стили, и мы новаторы этой музыки в городе, внедряем ее помаленечку в массы (смеется).

Вопрос от пользователя Евгения: Бар - гордость клуба? Доктор Хаус говорил, что все лгут. А про Тагил можно сказать, что все пьют?

Oldbridge: Гордость любого развлекательного заведения - то, как себя чувствует клиент. В библиотеку люди ходят, чтобы почитать, в театр - посмотреть, а в бар - отдохнуть и расслабиться - поесть, выпить и потанцевать. Кому-то, чтобы переключиться на отдых, необходима алкогольная карта, а кто-то пьет безалкогольные коктейли, веселится и танцует на барной стойке до утра. To BEER or not to BEER?

Приличное место: Сейчас одним из ведущих трендов является ведение здорового образа жизни, поэтому большое количество молодежи не только отказывается от употребления алкоголя, курения, а также мяса,секса, и даже операционной системы Windows.

Zefir: Первая волна барменов, которая у нас была - лучшие бармены города, пусть это мое личное мнение. Один из них - Евгений Давыдов, у него отличная фантазия, 80% нашей коктейльной карты было придумано, это не было скопировано, взято из интернета, и людям очень нравится. Второй - Кирилл Петухов, он увлекается флейрингом, и шоу барменов у нас происходит каждый раз. И еще один важный плюс - это не зажатые ребята, они позитивны, когда нет запары, и все получили свои коктейли, они могут вместе со всеми тут же за баром начать танцевать. Да, от бара много зависит, но больше всего зависит от барменов.

Вопрос от пользователя Coreyy: Расскажите, как НЕ надо вести себя в вашем заведении?

Варенье: У нас не матерятся, не ругаются и ведут себя дружелюбно, мы стараемся сделать такую атмосферу, чтобы люди общались, знакомились и вместе могли поиграть в любую игру.

Oldbridge: НЕ заморачиваться и НЕ мешать отдыхать другим!

Zefir: Мы против драк, дебоша... Хотя позитивный дебош, когда крики, писки - это здорово, здесь мы гостей ограничивать не станем.

Вопрос от анонима: Провокационный вопрос: контингент в Нижнем Тагиле достойный?

OldBridge: Люди и заведения в любом городе есть разные. НО каждое заведение достойно той публики, которая к ней ходит.

Варенье: На самом деле становится люди становятся лучше, чем были, добрее что-ли :)

Zefir: Я считаю, что они достойны, и ответ на этот вопрос будет такой: за время существования Zefir я познакомился с огромным числом людей, которые говорят, что специально едут к нам из Екатеринбурга, потому что здесь сумасшедшая, веселая музыка, тогда как у них пафосная атмосфера, когда люди приходят, чтобы показать свои деньги.

Приличное место: Контингент в Нижнем Тагиле мало чем отличается от контингента Бруклина, Берлина или, скажем, поселка Муходеровка Белгородской области. Это все те же люди с простыми желаниями, достойные уважительного и трепетного отношения к себе и организации своего досуга.

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