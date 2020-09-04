Глава Приангарья опроверг слухи о создании свалки рядом с Ангарском

Глава Приангарья опроверг слухи о создании свалки рядом с Ангарском

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: instagram.com
Глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил Ангарск вместе с председателем регионального правительства Константином Зайцевым. В рамках рабочей поездки он опроверг информацию о создании свалки и строительстве мусоросжигательного комплекса.

По сообщению издания “ИркСиб”, во время встречи главы Приангарья с сотрудниками «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) одной из главных тем стали слухи о запланированном строительстве мусоросжигательного предприятия и создании свалки рядом с городом.

Кобзев пояснил, что в Ангарске действительно запустят мусороперерабатывающее предприятие, но работа комплекса не предусматривает сжигание мусора. Там будут сортироваться отходы – их будут делить на категории: стекло, пластик, сырье для вторпереработки.

Также врио губернатора Иркутской области опроверг информацию о перевозке в комплекс отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и химического предприятия «Усольехимпром». На данных объектах отходы относятся к первому, второму и третьему классам опасности, поэтому их утилизация должна проводиться по специальной технологии. Заниматься этим будут специалисты, которых назначило правительство. Временный экологический центр по обезвреживанию отходов будет находиться в Усолье-Сибирском.

Уточняется, что ликвидацией отходов с этих объектов будет заниматься компания «Газэнергострой», специалисты которой сейчас подбирают технологию утилизации, соответствующую требованиям безопасности.

Напомним, в Ангарске в ближайшее время планируют запустить мусороперерабатывающий комплекс. На первом этапе строительства в городе появилось сто новых рабочих мест. Сейчас специалисты дорабатывают технические решения, оборудование. Требуемые экспертизы будут завершены до конца текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 2024 года. Деньги на реализацию проекта выделяются из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также и от частных инвесторов.

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