Глава Приангарья опроверг слухи о создании свалки рядом с Ангарском

Напомним, в Ангарске в ближайшее время планируют запустить мусороперерабатывающий комплекс. На первом этапе строительства в городе появилось сто новых рабочих мест. Сейчас специалисты дорабатывают технические решения, оборудование. Требуемые экспертизы будут завершены до конца текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 2024 года. Деньги на реализацию проекта выделяются из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также и от частных инвесторов.