Нижнетагильский епископ Евгений Кульберг устроит прощальную службу

Как рассказали в епархии, Кульберг прилетит из Москвы в Екатеринбург вечером 4 сентября. А в субботу 5 сентября днем он проведет прощальную службу в Нижнем Тагиле в Свято-Троицком кафедральном соборе.
В Нижний Тагил на место Евгения Кульберга назначен епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.
Евгений Кульберг жил в Свердловской области с 2016 года. В мае 2018 года был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским, а 25 августа 2020 года назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Напомним, что синод РПЦ принял решение о переводе екатеринбургского священника Иоанна (Никулина) в Польшу. Это связано с связано с семейными обстоятельствами священника, там живут его престарелые родители.