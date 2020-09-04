Нижнетагильский епископ Евгений Кульберг устроит прощальную службу

Нижнетагильский епископ Евгений Кульберг устроит прощальную службу

Сегодня, 16:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Экс-епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений Кульберг, который получил повышение в Москву, попрощается с Уралом, сообщает екатеринбургская епархия.

Как рассказали в епархии, Кульберг прилетит из Москвы в Екатеринбург вечером 4 сентября. А в субботу 5 сентября днем он проведет прощальную службу в Нижнем Тагиле в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В Нижний Тагил на место Евгения Кульберга назначен епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Евгений Кульберг жил в Свердловской области с 2016 года. В мае 2018 года был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским, а 25 августа 2020 года назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, что синод РПЦ принял решение о переводе екатеринбургского священника Иоанна (Никулина) в Польшу. Это связано с связано с семейными обстоятельствами священника, там живут его престарелые родители.

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