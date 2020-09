Сортсменов из США могут отстранить от участия в Олимпиаде

Глава WADA Витольд Банька заявил, что отказ Соединенных Штатов платить взносы в организацию может отлучить американских спортсменов от международных соревнований.

Недавно США успешно использовали Всемирное антидопинговое агентство для провокаций в отношении российского спорта. Как говорится, бумеранг вернулся. Попытки Вашингтона шантажировать организацию для ее переформатирования в удобный для американцев формат может обернуться серьезными имиджевыми потерями для самих Штатов. Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», из-за нежелания Белого дома платить всего $2,7 млн в год спортсмены США могут лишиться возможности представлять свою страну на Олимпийских и других международных играх.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter