Сортсменов из США могут отстранить от участия в Олимпиаде

Недавно США успешно использовали Всемирное антидопинговое агентство для провокаций в отношении российского спорта. Как говорится, бумеранг вернулся. Попытки Вашингтона шантажировать организацию для ее переформатирования в удобный для американцев формат может обернуться серьезными имиджевыми потерями для самих Штатов.