Сортсменов из США могут отстранить от участия в Олимпиаде

Сортсменов из США могут отстранить от участия в Олимпиаде

Сегодня, 21:42ОбществоPhoto: pxhere.com
Глава WADA Витольд Банька заявил, что отказ Соединенных Штатов платить взносы в организацию может отлучить американских спортсменов от международных соревнований.

Недавно США успешно использовали Всемирное антидопинговое агентство для провокаций в отношении российского спорта. Как говорится, бумеранг вернулся. Попытки Вашингтона шантажировать организацию для ее переформатирования в удобный для американцев формат может обернуться серьезными имиджевыми потерями для самих Штатов.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», из-за нежелания Белого дома платить всего $2,7 млн в год спортсмены США могут лишиться возможности представлять свою страну на Олимпийских и других международных играх.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы