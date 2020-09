В Нижнем Тагиле ожидаются минусовые температуры, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

5 сентября местами в Нижнем Тагиле и Cвердловской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Напомним, что в Нижнем Тагиле в конце недели ожидается пасмурная и дождиливая погода. Столбик термометров днем поднимется до +18 градусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter