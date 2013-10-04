Что тагильчане ищут в интернете в конце года?
4 октября 2013, 14:45Общество
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Осень - это новый сезон, пора в бой! А скоро еще и Новый год, народ побежит деньги тратить!..Тут еще конкуренты наступают - проводят акции какие-то, дарят подарки каждому первому и новый товар завезли... Жене шубку новую надо, детям инвентарь для спортивной секции пора обновлять. В общем, все как всегда...
И чем только не занята голова бизнесмена в конце года, верно? И порой так мало времени остается на планирование продвижения бизнеса. Поэтому специально для компаний Нижнего Тагила TagilCity.ru подготовил аналитику запросов интернет-пользователей. Мы анализировали показатели за 3 года с помощью специальной системы от Яндекса.
Итак, вот традиционные интересы жителей Нижнего Тагила в 4 квартале. Что только не делают тагильчане в конце года:
- они ищут подарки (от плюшевых медведей и игрушек до ювелирных украшений и автомобилей),
- они выбирают места для корпоративов или празднования волшебной ночи,
- они присматривают туры во все концы света на рождественские каникулы,
- меняют старую технику на новую (по доброй европейской традиции),
- немного болеют (мало ли в какой очереди сквозняк будет),
- готовят праздничный образ в салонах красоты и магазинах одежды...
Чувствуете, что и к вам в офис, магазин или кафе лежит путь-дорога тагильчанина? Хочется, чтобы он не прошел мимо? Расскажите о себе на самом посещаемом сайте Нижнего Тагила!
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