Что тагильчане ищут в интернете в конце года?

И чем только не занята голова бизнесмена в конце года, верно? И порой так мало времени остается на планирование продвижения бизнеса. Поэтому специально для компаний Нижнего Тагила TagilCity.ru подготовил аналитику запросов интернет-пользователей. Мы анализировали показатели за 3 года с помощью специальной системы от Яндекса.

Итак, вот традиционные интересы жителей Нижнего Тагила в 4 квартале. Что только не делают тагильчане в конце года:

они ищут подарки (от плюшевых медведей и игрушек до ювелирных украшений и автомобилей),

они выбирают места для корпоративов или празднования волшебной ночи,

они присматривают туры во все концы света на рождественские каникулы,

меняют старую технику на новую (по доброй европейской традиции),

немного болеют (мало ли в какой очереди сквозняк будет),

готовят праздничный образ в салонах красоты и магазинах одежды...

Чувствуете, что и к вам в офис, магазин или кафе лежит путь-дорога тагильчанина? Хочется, чтобы он не прошел мимо? Расскажите о себе на самом посещаемом сайте Нижнего Тагила!

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