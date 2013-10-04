Кино о жизни, о людях. В Нижнем Тагиле подходит к концу фестиваль документального кино (ФОТО)

Да, ежегодный фестиваль получает более трехсот заявок на участие – фильмы присылают со всей России и из многих республик постсоветской территории. Каждый автор желают показать свою «документальную» работу именно здесь. Традиционно в конкурсную программу входит около 30 картин.

Сегодня, 4 октября, предпоследний день фестиваля. Уже с первых минут, на открытии, было ясно, что фестиваль собрал самых разных зрителей – от почтенных пенсионеров до продвинутой молодёжи. На открытии также выступил Валерий Суров, заместитель Главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике. Он отметил:

Это, во-первых, здорово, что такой фестиваль проходит в городе Нижний Тагил уже во второй раз. Честно говоря, документальные фильмы во многом отличаются от игрового кино. И здорово то, что в этих фильмах отражены судьбы людей, показаны даже города, села, деревни. И мне бы хотелось, чтобы такие фестивали просвещали нашу молодежь, потому что то, что происходит сегодня в нашей жизни, оно во многом отличается от того, что было лет 10-15-20 назад. Я думаю, только документальные фильмы о ранних годах – отражают реальность прошлого. Мы рады приветствовать новых гостей и новые работы.

В кинотеатре «Красногвардеец» продолжается показ конкурсных фильмов. Каждому гостю предлагают оценить просмотренную конкурсную работу по пятибалльной шкале. И сегодня зрительскому вниманию представят картину «Горький мед» (12+) том, как бортник Анвар ждёт в гости внуков. Автор работы – Айнур Аскаров, выпускник Университета кино и телевидения в Санкт-Петербурге.

Другой фильм – «…Неркаги…» (12+). За полярным кругом, в далекой Байдарацкой тундре лежит Земля Надежды. Оставив писательскую карьеру, Анна Неркаги вместе с сорока приемными детьми строит там свой рай. Ее задача состоит не в том, чтобы переделать мир, но в том, чтобы не дать миру погибнуть. А для этого, по ее мнению, необходимо примирить труд, веру и национальную культуру ее народа. «Род негнущихся» - так переводится с ненецкого им Неркаги. Автор фильма – Екатерина Головня, окончившая Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Кроме того, зрителей ждут и другие работы – «Генетика и мы», «Хачкар», «Что такое теория относительности», «Шаги в никуда» и фильм в рамках конкурсной программе «Здравствуй, папа! Роман о Роллане».

Ну, а завтра, на закрытии, зрители узнают немного больше о легендарном Эмире Кустурице («Кто такой этот Кустурица?»), рок-музыканте и всемирно известном режиссере по случайности. Фильмы он снимает исключительно в промежутках между гастролями с «Ноу смокинг оркестром». В тех же промежутках он получает почетные призы в Каннах и Венеции, строит собственные деревни, электростанцию, горнолыжную трассу и тоскует, что не стал профессиональным футболистом. Жизнь Кустурицы похожа на его собственные фильмы, в которых кошками чистят ботинки, к смерти относятся, как к историям из жёлтой прессы, а к жизни – как к чуду.