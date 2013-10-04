Новая возможность заказа такси "Везёт", авто только комфорт класса!
4 октября 2013, 16:20Обществоadv1@tagilcity.ru
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С сегодняшего дня стартует проект КОМФОРТ! Устали ездить на отечественных авто? Часто путешествуете в другие города, и хотите большего удобства в пути? Теперь у вас есть возможность заказать...
С сегодняшего дня стартует проект КОМФОРТ! Устали ездить на отечественных авто? Часто путешествуете в другие города, и хотите большего удобства в пути? Теперь у вас есть возможность заказать автомобиль класса люкс за небольшую цену! Только иномарки, только в хорошем состоянии! Теперь с нами стало еще удобнее! Для заказа автомобиля наберите номер 215-242! У водителей такси "Везёт" вы можете получить дисконтную карту со скидкой 10% на проезд комфорт и эконом.
Также, как и прежде, оформить заказ вы можете посредством
сайта, мобильного приложения java/android/iOS http://ntagil.rutaxi.ru/index.html
МЫ УЧЛИ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ, И СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ! СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Везёт тем, кто с нами!
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