Вдова Тристана Закаидзе ищет справедливости в Верховном суде

О произошедших с вдовой Тристана Закаидзе Евгенией (в девичестве Львова) злоключениях журналистам издания «Новые известия» рассказала знакомая Георгадзе.

Похоронив любимого мужа, Евгения собралась вступить в права наследования. Каково же было удивление женщины, когда ее признали «незаконной» женой. Заинтересованные органы ссылались на некие факты, якобы «доказывающие», что прожившая с Тристаном около 15 лет Евгения не имеет прав на наследство.

До женитьбы на Евгении Тристан уже два раза состоял в браке. Первый брак мужчина расторг после рождения своей дочери Ольги. Произошло это в 1989 году. Второй раз Тристан развелся в 1998 году.

С Евгенией бизнесмен познакомился в 2001 году. Через шесть лет пара узаконила свои отношения в ЗАГСе. Евгения подружилась с дочерью Тристана от второго брака Ольгой. Девочка часто отдыхала вместе с отцом и его новой супругой. Мать Ольги этому не препятствовала.

Все поменялось, когда Тристана убили. Ольга захотела получить наследство своего отца. Сначала женщина предложила Евгении мирно разделить имущество. Вдова согласилась. Вскоре при разборе наследственного дела, которое открыла сама Евгения, выяснилось, что она вообще не числится как законная супруга Тристана. Официальной женой погибшего бизнесмена признали его бывшую супругу Рузану. При этом та официально развелась с Тристаном несколько лет назад. Примечательно, что Рузана дважды меняла паспорт. Происходило это в 2001 и 2010 годах. В новых документах женщина собственной рукой обозначала свой статус как «разведена» (2001 год) и «не замужем» (2010 год). Это было подтверждено УФМС Красносельский по городу Москва.

Непонятным образом в ЗАГСе Владикавказа Рузана до сих пор числится законной женой Тристана. Остальных пометок о браках и разводах бизнесмена там нет. Нужно указать, что второй брак Тристан регистрировал в этом же ЗАГСе. Свидетельство о регистрации брака с Тристаном Закаидзе, подписанное руководителем ЗАГСа Мамсуровой И.А., было выдано уже после убийства бизнесмена. Никаких пометок в документе нет. Копии также отсутствуют.

В Замоскворецком суде на данные факты внимания никто не обратил. Их даже не рассматривали. Там просто взяли и признали брак Евгении и Тристана Закаидзе недействительным. Иск Рузаны суд удовлетворил. Судью не смутило, что штамп в паспорте женщины был проставлен задним числом. Отметим, что подобное является серьезным нарушением Положения о паспорте гражданина РФ. Ведь штамп в паспорте органом ЗАГС ставится строго в день заключения брака.

На решение суда не повлиял и тот факт, что Тристан и Евгения узаконили свои отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы. При регистрации туда были представлены подлинные документы о предыдущих разводах Тристана.

Удивительно и то, что Верховный суд РФ отказал Евгении в кассационной жалобе. Обстоятельства дела так и не были рассмотрены.