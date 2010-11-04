Валентина Исаева поздравила тагильчан с днем народного единства

«4 ноября – это не просто историческая дата, в ней заложена идеяединения ради сохранения исторического и культурного наследия, развитиясильного независимого государства, в котором жить нам и нашим потомкам»,- отмечается в поздравлении главы.

Мэр отметила, что в Нижнем Тагиле Дню народного единства посвящен целыйкомплекс мероприятий в школах, национальные общественные организацииподводят итоги своей работы и представляют творческие номера наежегодном фестивале национальных культур. У мемориального комплекса«Единство народов» в деревне Усть-Утка пройдет традиционный митинг, сообщает пресс-служба администрации.

Празднование Дня народного единства учреждено в 2005 году в память особытиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительствомКозьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польскихинтервентов. Исторически эта дата связана с окончанием Смутного времени вРоссии в 17 веке. В этот же день православная церковь отмечает праздник в честь одной изсамых почитаемых икон Божьей Матери - Казанской.