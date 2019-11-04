«Уральские пельмени» выиграли в «Форд Боярд» полмиллиона рублей для помощи детям

В состав команды вошли Сергей Исаев и его жена Ирина, Максим Ярица, Сергей Ершов и Илана Юрьева. Их ждали комната со змеями, водяной тоннель, прыжок с высоты, колба с насекомыми и другие испытания. Юмористы прошли все ловушки и смогли победить свои страхи.