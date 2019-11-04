«Уральские пельмени» выиграли в «Форд Боярд» полмиллиона рублей для помощи детям
Сегодня, 10:45ОбществоФото: телеканал СТС
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Команда шоу «Уральские пельмени» поборолась за выигрыш в игре «Форд Борд». Участники выиграли почти полмиллиона рублей и отдали эти деньги в два благотворительных фонда, сообщает Е1
В состав команды вошли Сергей Исаев и его жена Ирина, Максим Ярица, Сергей Ершов и Илана Юрьева. Их ждали комната со змеями, водяной тоннель, прыжок с высоты, колба с насекомыми и другие испытания. Юмористы прошли все ловушки и смогли победить свои страхи.
В финале «пельмени» разгадали ключевое слово «дуэль» и выиграли 479 380 рублей. Деньги они обещали отдать в два уральских благотворительных фонда — фонд Антона Шипулина и «Живи, малыш».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей