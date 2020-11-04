Сергей Кириенко: «Большая перемена» будет ежегодным конкурсом

Оказавшимся лучшими в финале конкурса учащимся 11-х классов вручили по одному миллиону рублей на оплату образования. Также они получили до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Девяти-десятиклассники стали обладателями 200 000 рублей. Эти средства также пойдут на оплату обучения и приобретение компьютеров для образования. 20 школам предоставили по два миллиона рублей на развитие учебных возможностей. 1200 призеров конкурса получат путевки в детский лагерь «Артек». Об этом информирует «ТАСС».