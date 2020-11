Сергей Кириенко: «Большая перемена» будет ежегодным конкурсом

В Крыму подвели итоги финала всероссийского конкурса для учащихся школ «Большая перемена», который является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число призеров конкурса выбились 300 учеников девятых-десятых классов и 300 одиннадцатиклассников.

Оказавшимся лучшими в финале конкурса учащимся 11-х классов вручили по одному миллиону рублей на оплату образования. Также они получили до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Девяти-десятиклассники стали обладателями 200 000 рублей. Эти средства также пойдут на оплату обучения и приобретение компьютеров для образования. 20 школам предоставили по два миллиона рублей на развитие учебных возможностей. 1200 призеров конкурса получат путевки в детский лагерь «Артек». Об этом информирует «ТАСС». Праздничная церемония оглашения имен победителей прошла с участием первого заместителя главы Администрации Кремля Сергея Кириенко и помощника президента России Максима Орешкина. Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса. Юными призерами гордится вся РФ. Они смогли преодолеть себя, победить страхи, сделать необходимые шаги, проявить собственные возможности и победить. Еще Кириенко рассказал об особых наградах, предназначенных для педагогов, подготовивших финалистов. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации добавил, что правительство, Сбербанк, «Росатом» и РЖД приняли решение оказать поддержку каждому наставнику победителей. Они получат по 150 000 рублей. Для преподавателей разработают учебную программу. Еще педагоги получат путевки в Крым. Их заселят в отель «Мрия». Проводить конкурс «Большая перемена» теперь будут каждый год. Новый сезон начнется 28 марта следующего года. Будущих конкурсантов ждут нововведения. Участвовать в конкурсе смогут как старшеклассники, так и учащиеся пятых-седьмых классов. Появятся дополнительные учебные направления и форматы. Заработает кастинговая платформа «Большой перемены». Проекты участников будут поддерживаться грантами Росмолодежи, сказал Кириенко. Между тем генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров тоже поздравил от себя конкурсантов. Он поделился информацией о задачах проекта. Организаторы «Большой перемены» хотели превратить ее в площадку, на которой подростки будут решать, в какой сфере им дальше развиваться. Этот финал должен стать для школьников не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно стартом яркого, полного побед и достижений пути собственного развития и самореализации, пояснил Комиссаров.

