4 декабря – день заказов подарков Деду Морозу
4 декабря 2010, 11:19Общество
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4 декабря считается лучшим днем для заказов подарков и писем Деду Морозу.
В резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приходит около 300тысяч писем со всей России. Писем становится так много, что для хранениякорреспонденции строится отдельное здание.
Отправляйте свои письма по адресу: 162340, Россия, Вологодская обл., г.Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Считается, что если приложить к письмусвой рисунок или стишок, волшебный дедушка точно исполнит желание.
Написать письмоДеду Морозу и загадать желаниеможно не отходя откомпьютера, прямо на сайте www.TagilCity.ru! Многие уже пожелали себечуда, новую работу, любви и даже знакомства с инопланетянами, а чегохотели бы вы?
Автору самого необычного и интересного письма будет вручен подарок отTagilCity.ru. По поручению Деда Мороза, конечно.
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