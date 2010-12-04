4 декабря – день заказов подарков Деду Морозу

В резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приходит около 300тысяч писем со всей России. Писем становится так много, что для хранениякорреспонденции строится отдельное здание.

Отправляйте свои письма по адресу: 162340, Россия, Вологодская обл., г.Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Считается, что если приложить к письмусвой рисунок или стишок, волшебный дедушка точно исполнит желание.

Написать письмоДеду Морозу и загадать желаниеможно не отходя откомпьютера, прямо на сайте www.TagilCity.ru! Многие уже пожелали себечуда, новую работу, любви и даже знакомства с инопланетянами, а чегохотели бы вы?

Автору самого необычного и интересного письма будет вручен подарок отTagilCity.ru. По поручению Деда Мороза, конечно.