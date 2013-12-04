Автомобили по маршруту Эстафеты Олимпийского огня будут эвакуировать
Тагильских автолюбителей просят не оставлять личный транспорт на участках улиц города, по которым пройдет Эстафета Олимпийского огня. В день прохождения Эстафеты Олимпийского огня с 07.00 по маршруту эстафеты начнется установка временных дорожных знаков «Остановка запрещена». Все припаркованные автомобили будут в принудительном порядке эвакуированы на штрафстоянки (для этих целей уже подготовлены эвакуаторы).
Многих, возможно, об этом уже предупреждали – 13 декабря движение автотранспорта будет ограничено. Так, например, Иван Чупров в группе «Типичный Тагильчанин» пишет:
Сегодня как обычно приехал на учебу, учусь я в педе. Утро знаете ли как утро. Припарковался, и ко мне подошел охранник, (обычно сидит у себя в будке да шлагбаум поднимает). И заявляет мне: «13 декабря не паркуйтесь тут или машины эвакуируют» на штрафстоянку, видимо. И сказал, что это все из-за эстафеты Олимпийского огня. И у меня возникает вопрос, а какого собственно черта? И куда мне деться? А машину куда деть? В сумку положить и на пары пойти? На маршрутке езжай - скажут они. Не то чтобы я против маршруток, но не вариант. Или, может, вообще не ехать. Тогда возникает еще один вопрос - с какой стати учебный процесс у нас ставится ниже какой-то там эстафеты? Да и не только эстафеты, это у нас больное - выставку собрать или на концерте массовку организовать – тебя с удовольствием снимут с пар. А потом говорят, что у нас специалисты плохие. Утро, знаете ли, как утро.
Ограничения, кстати, будут действовать 13 декабря с 12.00 до 18.00 часов. Установка временных дорожных знаков «Остановка запрещена» по маршруту эстафеты начнется с 7.00 часов 13 декабря. Все автомобили, припаркованные с нарушением этих требований, будут в принудительном порядке эвакуированы на штрафстоянки. Для этих целей уже подготовлены эвакуаторы. Общая протяженность маршрута движения всех 90 тагильских факелоносцев составит 17 км.
Улицы, по которым проходит маршрут эстафеты, будут постепенно перекрываться для движения автотранспорта с 12.00. В связи с этим администрация города Нижний Тагил просит всех горожан и гостей города заранее планировать маршрут и время движения, а также отказаться от поездок на личном автотранспорте 13 декабря во второй половине дня по центральной части города и в Дзержинском районе.
Выполнение рейсов общественного транспорта в послеобеденное время будет организовано по следующим маршрутам:
1) «ГГМ – ЖД вокзал»:
- улица Черноисточинское шоссе – улица Кирова – улица Тагильская – улица Черных – улица Фрунзе – улица Космонавтов – улица Красноармейская – улица Ермака – улица Жуковского – улица Восточная – улица Грибоедова – улица Октябрьской революции – проспект Ленина – улица Садовая;
2) «ЖД вокзал – район Тагилстрой»:
- улица Садовая – проспект Ленина – улица Октябрьской революции – улица Циолковского – улица Индустриальная – улица Металлургов;
3) «ЖД вокзал – УВЗ»:
- улица Садовая – улица Заводская – улица Кулибина – улица Фестивальная – улица Восточное шоссе.
После прохождения каждого из этапов Эстафеты автобусное и автомобильное движение будет возобновляться в течение получаса. Также после пробега факелоносцев на этих участках будут сняты все ограничения, в том числе и запрет остановки транспорта.
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