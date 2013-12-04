Автомобили по маршруту Эстафеты Олимпийского огня будут эвакуировать

Сегодня как обычно приехал на учебу, учусь я в педе. Утро знаете ли как утро. Припарковался, и ко мне подошел охранник, (обычно сидит у себя в будке да шлагбаум поднимает). И заявляет мне: «13 декабря не паркуйтесь тут или машины эвакуируют» на штрафстоянку, видимо. И сказал, что это все из-за эстафеты Олимпийского огня. И у меня возникает вопрос, а какого собственно черта? И куда мне деться? А машину куда деть? В сумку положить и на пары пойти? На маршрутке езжай - скажут они. Не то чтобы я против маршруток, но не вариант. Или, может, вообще не ехать. Тогда возникает еще один вопрос - с какой стати учебный процесс у нас ставится ниже какой-то там эстафеты? Да и не только эстафеты, это у нас больное - выставку собрать или на концерте массовку организовать – тебя с удовольствием снимут с пар. А потом говорят, что у нас специалисты плохие. Утро, знаете ли, как утро.