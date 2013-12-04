Конкурс снежных скульптур в Нижнем Тагиле: уже принимаются заявки на участие!

На удивление, сейчас на улицах снега предостаточно, а погода, по обещаниям синоптиков, будет стабильно морозная. Разве не прекрасные условия для проведения предновогоднего конкурса?

Напомним, что церемония открытия назначена на 15 декабря в 15:00 – тогда участники и приступят к лепке и воплощению своих задумок. Добавим, что идейных рамок в конкурсе нет, поэтому можно сделать всё, что угодно, полагаясь на свою безграничную фантазию. Участвовать могут семьи, а также один или группа студентов образовательных учреждений с руководителем.

Итоги будут подведены 22 декабря, в этот же день состоится награждение. Жюри будет оценивать скульптуры по следующим показателям: соответствие исполнения заявленному эскизу; техническое решение; качество исполнения; творческое решение, оригинальность идеи, художественное оформление. За каждый пункт можно получить максимум пять баллов. Победители конкурса снежных скульптур, занявшие призовые места, награждаются ценными подарками и дипломами, остальные участники конкурса получат поощрительные призы (пригласительные билеты на каток парка, памятные сувениры) и дипломы участника конкурса.

Для участия необходимо в срок с 01 до 15 декабря 2013 года по адресу: МБУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им.А.П.Бондина», ул.Уральская, 20, представить заявку в письменном виде и эскиз снежной скульптуры. Конт. тел.: 25-55-88; 25-32-83(факс); e-mail: parkbondina@mail.ru.

Когда за окном идет снег, особенно приятно греться у камина, вот почему многие готовы установить камин у себя дома. Конечно, это довольно трудоемкий процесс, но, благо, есть фирмы, у которых есть готовые проекты каминов. К слову, камины бывают разные - с фронтальной облицовкой, классического стиля, с банкеткой, резные, пристенные, угловые - нужно лишь выбрать! И здесь на помощь придет сайт kaminline.ru.