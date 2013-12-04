Нижний Тагил, кто любит обниматься - все к 17:00 на площадь к Драмтеатру!
4 декабря 2013, 16:25Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет международный флешмоб «Обнимашки». Это мероприятие известно в огромном числе стран и чаще всего именуется как «Бесплатные объятия», или «Free hugs».
Люди собираются с плакатами и дарят тепло объятий абсолютно всем, кто в это время будет проходить мимо. К слову, большая редкость, чтобы кто-то отказался от этого контакта. К тому же сегодня в Нижнем Тагиле ударили морозы, так что объятие поможет согреться на несколько секунд... или даже минут, тут как пойдет.
Наши активисты начнут собираться на площади перед Нижнетагильским драматическим театром в 17:00, а уже через полчаса отправятся обниматься. Приятно удивлять граждан собираются в течение часа. Поэтому поторопитесь на бесплатные объятия или просто подарите их случайным прохожим.
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