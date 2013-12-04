Нижний Тагил, кто любит обниматься - все к 17:00 на площадь к Драмтеатру!

Люди собираются с плакатами и дарят тепло объятий абсолютно всем, кто в это время будет проходить мимо. К слову, большая редкость, чтобы кто-то отказался от этого контакта. К тому же сегодня в Нижнем Тагиле ударили морозы, так что объятие поможет согреться на несколько секунд... или даже минут, тут как пойдет.