Тагильчане, сегодня - День информатики в России

Термин «информатика» в 1957 году ввел Карл Штейнбух. Он подразумевал техническую область, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи ЭВМ. Кстати, термин «родился» из двух слов: «информация» и «автоматика».

Для России эта дата - 4 декабря - была выбрана не просто так. Дело в том, что в конце 40-х годов XX века член-корреспондент Академии наук СССР Исаак Брук, заинтересовавшись зарубежным опытом изучения автоматизации вычислительной техники, принял активное участие в научном семинаре, посвященном данной тематике. В 1948 году он и его коллега «по цеху» Башир Рамеев представили проект автоматической вычислительной машины и проработанные предложения для Академии наук в организации специальной лаборатории для строительства такой техники.

Так, 4 декабря 1948 года государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под номером 10475 изобретение И.Брука и Б.Рамеева – цифровую электронную вычислительную машину. И это первый официально зарегистрированный документ, подтверждающий развитие вычислительной техники в России.

Несомненно, в настоящее время в России и во всем мире стремительно идет процесс становления и развития информационно-вычислительных средств. А технологии находят свое незаменимое применение в различных сферах - медицине, науке, образовании, торговле, управлении и многом другом. Так что с полной уверенностью можно полагать, что информатика играет большую роль в развитии всего общества.

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