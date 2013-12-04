В Нижнем Тагиле заметное похолодание: в ближайшие дни будет умеренно морозно

По обещаниям синоптиков, немного потеплеет уже днем – на улице ожидается минус 15°С. А вот ночью будет заморозок до -20°. При этом – переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с.