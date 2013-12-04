В Нижнем Тагиле заметное похолодание: в ближайшие дни будет умеренно морозно
4 декабря 2013, 09:50Общество
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Сегодняшним утром тагильчане, выйдя на улицу, почувствовали настоящую зиму - авто под слоем инея, подрумянившиеся щеки и нос. И не удивительно, ведь на улице - минус 17°С.
По обещаниям синоптиков, немного потеплеет уже днем – на улице ожидается минус 15°С. А вот ночью будет заморозок до -20°. При этом – переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с.
Ученые установили интересный, немного печальный факт: аномально теплый ноябрь настолько запутал животных и птиц, что многие не улетели вовремя на юг, кто-то не впал в спячку. Остается надеяться, что в теплые края животные отправятся до сильных морозов.
Городской портал TagilCity.ru желает тагильчанам плодотворного дня и хорошего настроения!
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