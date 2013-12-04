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В Нижнем Тагиле заметное похолодание: в ближайшие дни будет умеренно морозно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле заметное похолодание: в ближайшие дни будет умеренно морозно

4 декабря 2013, 09:50Общество
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